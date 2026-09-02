Кофе на вынос оказался опасным: до миллиона токсичных частиц в одном стакане

Новое исследование показывает, что одноразовые стаканчики выделяют миллионы опасных частиц при контакте с горячей жидкостью.

Большинство людей на планете предпочитают начинать свой день с кофе на вынос, но далеко не все приходят в кофейни со своими чашками. Теперь новое исследование может заставить людей пересмотреть свое отношение к покупке напитка в свою тару, пишет Daily Mail.

В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале ACS Food Science & Technology, ученые обнаружили, что одноразовые стаканчики на вынос выделяют миллионы микропластиковых и даже более мелких нанопластиковых частиц при контакте с горячей жидкостью.

Большинство стаканчиков для горячих напитков сегодня изготавливаются из бумаги, но часто они имеют тонкое пластиковое внутреннее покрытие, которое предотвращает протекание. Теперь ученые обнаружили, что это покрытие ранее упускалось из виду, но, на самом деле, является источником загрязнения микропластиком.

Відео дня

В ходе исследования ученые сравнили два типа одноразовых стаканчиков:

с покрытием из полиэтилена (PE) на основе ископаемого топлива;

из биоразлагаемой полимолочной кислоты (PLA).

Результаты показывают, несмотря на то, что бумажные стаканчики могут показаться более экологичным вариантом, биоразлагаемые стаканчики с покрытием из PLA на самом деле выделяют в 12 раз больше микропластика, чем их аналоги с покрытием из PE.

По словам соавтора исследования, доктора Элвиса Окоффо из Университета Квинсленда, результаты вовсе не означают, что люди должны перестать использовать бумажные стаканчики или что PLA по своей природе небезопасен. Однако влияние пластиковых частиц на здоровье человека все еще плохо изучено, но нам уже известно, что химические вещества в пластике не предназначены для употребления в пищу.

Отметим, что микропластик — крохотные частицы пластика диаметром от одного микрометра до пяти миллиметров. Нанопластик, тем временем, еще меньше — примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса.

Влияние этих крохотных частиц на здоровье людей и планету в целом все еще плохо изучено, однако ранее ученые уже обнаружили эти крохотные кусочки пластика в почве, воздухе, воде, продуктах, а также телах людей и животных по всему земному шару. Более того, частицы микропластика также были обнаружены на всех земных континентах и даже в самой глубокой точке океана.

Другие новости науки