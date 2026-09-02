Кава на винос виявилася небезпечною: до мільйона токсичних частинок в одній склянці

Нове дослідження показує, що одноразові стаканчики виділяють мільйони небезпечних частинок під час контакту з гарячою рідиною.

Більшість людей на планеті воліють починати свій день із кави на винос, але далеко не всі приходять до кав’ярень зі своїми чашками. Тепер нове дослідження може змусити людей переглянути своє ставлення до купівлі напою у власну тару, пише Daily Mail.

У новому дослідженні, результати якого були опубліковані в журналі ACS Food Science & Technology, вчені виявили, що одноразові стаканчики на винос виділяють мільйони мікропластикових і навіть дрібніших нанопластикових частинок під час контакту з гарячою рідиною.

Більшість стаканчиків для гарячих напоїв сьогодні виготовляються з паперу, але часто вони мають тонке пластикове внутрішнє покриття, яке запобігає протіканню. Тепер вчені виявили, що це покриття раніше не бралося до уваги, але, насправді, є джерелом забруднення мікропластиком.

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У ході дослідження вчені порівняли два типи одноразових стаканчиків:

з покриттям із поліетилену (PE) на основі викопного палива;

з біорозкладної полімолочної кислоти (PLA).

Результати показують, що, незважаючи на те, що паперові стаканчики можуть здаватися більш екологічним варіантом, біорозкладні стаканчики з покриттям із PLA насправді виділяють у 12 разів більше мікропластику, ніж їхні аналоги з покриттям із PE.

За словами співавтора дослідження, доктора Елвіса Окоффо з Університету Квінсленда, ці результати аж ніяк не означають, що люди повинні припинити користуватися паперовими стаканчиками або що PLA за своєю природою є небезпечним. Однак вплив пластикових частинок на здоров’я людини досі недостатньо вивчений, але нам уже відомо, що хімічні речовини в пластику не призначені для споживання в їжу.

Зазначимо, що мікропластик — це крихітні частинки пластику діаметром від одного мікрометра до п’яти міліметрів. Нанопластик, у свою чергу, ще менший — приблизно в тисячу разів тонший за людську волосину.

Вплив цих крихітних частинок на здоров’я людей і планету загалом досі недостатньо вивчений, проте раніше вчені вже виявили ці крихітні шматочки пластику в ґрунті, повітрі, воді, продуктах харчування, а також у тілах людей і тварин по всьому світу. Більше того, частинки мікропластику також були виявлені на всіх земних континентах і навіть у найглибшій точці океану.

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