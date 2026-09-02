Нуль калорій і не спричиняє підвищення рівня інсуліну: розроблено цукор нового покоління

Дослідникам нарешті вдалося розробити цукор нового покоління — у 3500 разів солодший за сахарозу, але з нульовою калорійністю.

Попри те, що деякі висококонцентровані штучні підсолоджувачі містять невелику кількість цукру або не містять його взагалі, нещодавні дослідження показують, що вони все ж можуть впливати на природну реакцію організму на цукор. Це може стати проблемою для людей із діабетом або проблемами з рівнем глюкози в крові, пише Science Alert.

Але тепер, у новому дослідженні, вчені з біотехнологічної компанії Amai Proteins Ltd. розробили та випробували надзвичайно солодку альтернативу — у 3500 разів солодшу за сахарозу. Більше того, результати дослідження, опубліковані в журналі Food Chemistry, показують, що цей цукор нового покоління не змінює реакцію на глюкозу чи інсулін.

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Команда провела подвійне сліпе рандомізоване клінічне дослідження, яке показало, що новий підсолоджувач не мав значного впливу на жоден із показників. Вчені також виявили, що загальний рівень глюкози знизився у 31 раз порівняно зі звичайним цукром, а рівень інсуліну — у 81 раз. Зазначимо, що це перше у своєму роді дослідження метаболічних ефектів "солодкого білка".

Відомо, що солодкі білки містяться в деяких тропічних фруктах і щонайменше в 1000 разів солодші за цукор. Ймовірно, вони еволюціонували, щоб приваблювати приматів, таких як ми, і тепер привертають увагу як науковців, так і бізнесу.

Автори дослідження зазначають, що їхній продукт натхненний фруктом, який росте в тропічних лісах Західної та Центральної Африки — ягодою діоскореофіллумом (Dioscoreophyllum cumminsii), яка містить один із найсолодших відомих білків на Землі.

Новий підсолоджувач фактично є генетично модифікованою версією, вдосконаленою за допомогою штучного інтелекту, і називається Свелін (Sweelin). Він випускається у вигляді білого порошку й легко розчиняється в рідині. Він також неймовірно солодкий — наприклад, для порції холодного чаю знадобиться всього 3 грами порошку. Він також витримує високі температури, і в деяких рецептах підсолоджувач Sweelin, як стверджується, може замінити до 70% необхідного цукру.

Зазначимо, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США вже заявило, що не має зауважень до компанії-розробника та підсолоджувача нового покоління. Сьогодні Свелін доступний як замінник цукру в харчових продуктах, напоях та кондитерських виробах у США, Сінгапурі та Ізраїлі.

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