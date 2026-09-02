Ноль калорий и не вызывает повышения уровня инсулина: разработан сахар нового поколения

Исследователям наконец-то удалось разработать сахар нового поколения — в 3500 раз слаще сахарозы, но с нулевой калорийностью.

Несмотря на то, что некоторые высококонцентрированные искусственные подсластители содержат малое количество сахара или не содержат его вовсе, недавние исследования показывают, что они все же могут влиять на естественную реакцию организма на сахар. Это может стать проблемой для людей с диабетом или проблемами с уровнем глюкозы в крови, пишет Science Alert.

Но теперь, в новом исследовании ученые из биотехнологической компании Amai Proteins Ltd. Разработали и протестировали сверхсладкую альтернативу — в 3500 раз слаще сахарозы. Более того, результаты исследования, опубликованные в журнале Food Chemistry, показывают, что этот сахар нового поколения не изменяет реакцию на глюкозу или инсулин.

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Команда провела двойное слепое рандомизированное клиническое исследование показало, что новый подсластитель не показал значительного влияния ни на один из показателей. Ученые также обнаружили, что общий уровень глюкозы снизился в 31 раз в сравнении с обычным сахаром, а уровень инсулина — в 81 раз. Отметим, что это первое в своем роде исследование метаболических эффектов "сладкого белка".

Известно, что сладкие белки содержатся в некоторых тропических фруктах и как минимум в 1000 раз слаще сахара. Вероятно, они эволюционировали, чтобы привлекать приматов, таких как мы, и теперь привлекают внимание как ученых, так и бизнеса.

Авторы исследования отмечают, что их продукт вдохновлен фруктом, произрастающим в тропических лесах Западной и Центральной Африки — ягодой диоскореофиллумом (Dioscoreophyllum cumminsii), которая содержит один из самых сладких известных белков на Земле.

Новый подсластитель фактически является генетически модифицированной версией, усовершенствованной с помощью ИИ и называется свелином (Sweelin). Он выпускается в виде белого порошка и легко растворяется в жидкости. Он также невероятно сладкий — например, для порции холодного чая понадобится всего 3 грамма порошка. Он также выдерживает высокие температуры, и в некоторых рецептах подсластитель Sweelin, как утверждается, может заменить до 70% необходимого сахара.

Отметим, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже заявило, что не имеет вопросов к компании-разработчику и подсластителю нового поколения. Сегодня свелин доступен в качестве заменителя сахара в продуктах питания, напитках и кондитерских изделиях в США, Сингапуре и Израиле.

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