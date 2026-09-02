Два ореха сопоставимы с 10 рентгеновскими снимками: самый радиоактивный продукт на Земле

Самым радиоактивным продуктом на Земле, который используют в пищу, является бразильский орех. Дерево вытягивает из почвы барий, а вместе с ним и радий, поэтому оба элемента концентрируются в плодах.

Эксперты подчитали, что всего два бразильских ореха в день – это 220 микрозивертов в год, что сопоставимо с 10 рентгеновскими снимками грудной клетки. В 2024 году, в одном из научных исследований, предлагалось проверить биомаркеры рака среди людей, которые употребляют этот орех, пишет Фокус.

Этот орех ценится за высокое содержание важного микроэлемента селена, который действует как мощный антиоксидант и необходим для нормального обмена веществ. Считается, что он особенно полезен для щитовидной железы, потому как селен участвует в выработке и метаболизме гормонов, защищает ткани железы от окислительного стресса.

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Один бразильский орех может содержать в несколько раз больше суточной нормы селена, и его присутствие может в десятки раз разниться в плодах одного и того же дерева. Поэтому люди, которые употребляют орех для своей щитовидной железы понятия не имеют, сколько селена попадает в их организм.

Согласно научным данным, употребление двух орехов в день может превышать допустимую суточную норму бария. Также плоды дерева несут и другую угрозу организму в виде плесени.

Дело в том, что бразильские орехи никогда не выращивались на фермах. В Амазонии они падают с деревьев в скорлупе и остаются лежать на влажной лесной подстилке, пока их не соберут. Иногда, это длится несколько недель, чего вполне хватает для аспергилла – плесневых грибов. У людей с крепким здоровьем они не вызывают проблем, но при слабых легких или низком иммунитете могут стать причиной опасной инфекции — аспергиллеза

Еще в 2003 году Европейская комиссия запретила ввоз бразильских орехов в скорлупе в Европу из-за проблем с плесенью. Также в правилах четко прописали необходимые сертификаты и обязательное тестирование продукта.

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