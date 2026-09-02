Два горіхи можна порівняти з 10 рентгенівськими знімками: найрадіоактивніший продукт на Землі

Найрадіоактивнішим продуктом на Землі, який вживають у їжу, є бразильський горіх. Дерево витягує з ґрунту барій, а разом із ним і радій, тому обидва елементи концентруються у плодах.

Експерти підрахували, що всього два бразильські горіхи на день — це 220 мікрозівертів на рік, що можна порівняти з 10 рентгенівськими знімками грудної клітки. У 2024 році в одному з наукових досліджень пропонувалося перевірити біомаркери раку серед людей, які вживають цей горіх, пише Фокус.

Цей горіх цінується за високий вміст важливого мікроелемента селену, який діє як потужний антиоксидант і необхідний для нормального обміну речовин. Вважається, що він особливо корисний для щитоподібної залози, оскільки селен бере участь у виробленні та метаболізмі гормонів, захищає тканини залози від окислювального стресу.

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Один бразильський горіх може містити у кілька разів більше добової норми селену, а його вміст у плодах одного й того самого дерева може відрізнятися у десятки разів. Тому люди, які вживають горіх для здоров’я щитовидної залози, не мають уявлення, скільки селену потрапляє в їхній організм.

Згідно з науковими даними, вживання двох горіхів на день може перевищувати допустиму добову норму барію. Крім того, плоди цього дерева становлять ще одну загрозу для організму — у вигляді цвілі.

Справа в тому, що бразильські горіхи ніколи не вирощувалися на фермах. В Амазонії вони падають з дерев у шкаралупі й залишаються лежати на вологій лісовій підстилці, доки їх не зберуть. Іноді це триває кілька тижнів, чого цілком вистачає для аспергілу — цвілевих грибів. У людей із міцним здоров’ям вони не викликають проблем, але при слабких легенях або низькому імунітеті можуть стати причиною небезпечної інфекції — аспергільозу

Ще у 2003 році Європейська комісія заборонила ввезення бразильських горіхів у шкаралупі до Європи через проблеми з цвіллю. Також у правилах чітко визначено необхідні сертифікати та обов’язкове тестування продукту.

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