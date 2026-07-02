У Чорнобилі виявлено незвичайну форму життя: вона повільно живиться радіацією (відео)

Усередині Зони відчуження виявили щось особливе — дивну форму життя, яка, схоже, живиться радіацією.

Відтоді, як 40 років тому вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, Зона відчуження закрита для людей, але це не означає, що всі форми життя вважають ці умови непридатними. Дослідження показують, що деякі види живих істот все ж змогли оселитися там, вижити, адаптуватися і навіть почали процвітати, пише Science Alert.

Вчені вважають, що процвітання тварин, ймовірно, може бути пов’язане з відсутністю людей. Однак, принаймні для одного організму, іонізуюче випромінювання, що зберігається всередині споруд, які оточують реактор, ймовірно, може бути перевагою.

У Чорнобильській зоні відчуження виявили щось незвичайне: дивний чорний грибок процвітає, прикріпившись до внутрішніх стін однієї з найрадіоактивніших будівель у світі. Цей гриб називається Cladosporium sphaerospermum, і деякі вчені вважають, що його темний пігмент — меланін — може дозволяти йому використовувати іонізуюче випромінювання за допомогою процесу, аналогічного тому, як рослини використовують світло для фотосинтезу. Зазначимо, що цей механізм деякі експерти називають радіосинтезом.

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Але навіть це ще не все. За словами вчених, їм так і не вдалося з’ясувати, як і чому гриб зміг процвітати в умовах радіації. Радіосинтез — це теорія, яку важко довести.

Зазначимо, що вперше цей дивний гриб був виявлений вченими у 1990-х роках. Пізніше експерименти показали, що іонізуюче випромінювання змінює поведінку грибкового меланіну — це інтригуюче спостереження, яке заслуговує на подальше дослідження.

У дослідженні 2008 року вчені виявили, що гриб, ймовірно, поглинав іонізуюче випромінювання та перетворював його на енергію, при цьому меланін виконував функцію, аналогічну світлопоглинальному пігменту хлорофілу. Водночас меланін діє як захисний щит від більш шкідливого впливу цього випромінювання. Це відкриття пізніше було підтверджено й у дослідженні 2022 року.

Пізніше вчені провели ще кілька аналізів, однак їм так і не вдалося з’ясувати, як грибу вдається процвітати в умовах радіації.

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