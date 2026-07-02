В Чернобыле обнаружена необычная форма жизни: медленно питается радиацией (видео)

Внутри Зоны отчуждения обнаружили нечто особенное — странную форму жизни, которая, похоже, питается радиацией.

С тех пор, как 40 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, Зона отчуждения закрыта для людей, но это не значит, что все формы жизни считают эти условия непригодными. Исследования показывают, что некоторые виды живых существ все же смогли поселиться там, выжить, адаптироваться и даже начали процветать, пишет Science Alert.

Ученые считают, что процветание животных, вероятно, может быть связано с отсутствием людей. Однако, по крайней мере, для одного организма ионизирующее излучение, сохраняющееся внутри окружающих реактор конструкций, вероятно, может быть преимуществом.

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили нечто необычное: черный странный грибок процветает, прикрепившись к внутренним стенам одного из самых радиоактивных зданий в мире. Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum, и некоторые ученые считают, что его темный пигмент – меланин – может позволять ему использовать ионизирующее излучение посредством процесса, аналогичного тому, как растения используют свет для фотосинтеза. Отметим, что этот механизм некоторые эксперты называют радиосинтезом.

Відео дня

Но даже это еще не все. По словам ученых, им так и не удалось понять, как и почему грибу удалось процветать в условиях радиации. Радиосинтез – это теория, которую трудно доказать.

Отметим, что впервые странный гриб был обнаружен учеными в 1990-х годах. Позже эксперименты показали, что ионизирующее излучение изменяет поведение грибкового меланина — интригующее наблюдение, заслуживающее дальнейшего исследования.

В исследовании 2008 года ученые обнаружили, что гриб, вероятно, поглощал ионизирующее излучение и преобразовывал его в энергию, при этом меланин выполнял функцию, аналогичную светопоглощающему пигменту хлорофиллу. В то же время меланин действует как защитный щит от более вредного воздействия этого излучения. Это открытие позже было подтверждено и в исследовании 2022 года.

Позже ученые провели еще несколько анализов, однако им так и не удалось выяснить, как грибу удается процветать в условиях радиации.

Другие новости науки