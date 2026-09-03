Люди старіють двома великими стрибками: коли настають ці зміни

Дослідники виявили, що людський організм, схоже, старіє у два основні етапи — названо основні причини, які їх спричиняють.

Незважаючи на всі спроби людства, старіння все ще залишається неминучим. Можна подумати, що людський організм старіє плавно й лінійно — кожен новий день, тиждень і місяць невблаганно наближають нас до вікових змін. Однак нові дослідження показують, що старіння людини, ймовірно, більше схоже на мозаїку або клаптикову ковдру, зшиту гормональними сигналами, пише Science Alert.

Результати нового дослідження опубліковано в журналі Nature Aging; вони свідчать, що різні частини тіла старіють за напрочуд різними графіками. Наприклад, деякі люди починають швидко змінюватися вже у 30 років, тоді як інші залишаються відносно стабільними приблизно до настання менопаузи у жінок. А треті, ймовірно, проходять два різних періоди прискореного старіння. Простіше кажучи, вчені дійшли висновку, що не існує єдиного "процесу старіння". Натомість різні органи та системи організму мають власні часові рамки, при цьому різні системи органів впливають одна на одну.

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У новому дослідженні команда під керівництвом фахівця з обчислювальної біології Санджу Сінхі з Медичного науково-дослідного інституту Сенфорда Бернхема Пребіса в Каліфорнії розробила обчислювальну систему PathStAR для аналізу мікроскопічної структури тканин на звичайнихзвичайних патологічних зображеннях. Зазначимо, що система вивчала фізичну архітектуру змін у тканинах.

Команда проаналізувала зображення понад 25 000 посмертних зразків тканин від 970 донорів віком від 21 до 70 років, що охоплюють 40 різних типів тканин, за допомогою PathStAR. Результати показали, що артерії належать до числа органів, які старіють найраніше, а найінтенсивніші структурні зміни відбуваються у віці близько 30 років.

До речі, ці висновки узгоджуються з попередніми дослідженнями, які показали, що утворення бляшок в артеріях також найрізкіше зростає саме в цьому десятилітті, а потім стабілізується. Отже, 30 років — це вік старіння наших артерій.

Однак репродуктивна система виявилася зовсім іншою. У жінок матка та піхва залишалися порівняно стабільними у ранньому дорослому віці, а потім демонстрували найбільші структурні зміни на початку та в середині 50-х років — це приблизно відповідає менопаузі.

Ситуація змінюється, якщо говорити про яєчники: замість рівномірних змін у тканині яєчників спостерігався сплеск структурного старіння у віці від 35 до 40 років, а потім — у віці від 55 до 60 років.

Цікаво, що інші органи, схоже, також демонстрували аналогічну двоетапну картину старіння. Дев'ять із 14 інших тканин, для яких дослідники змогли встановити високодостовірні траєкторії, продемонстрували те, що вчені назвали "двофазним" старінням — у віці 30 та 50 років. Зазначимо, що до цих тканин належать:

стравохід;

шлунок;

товста кишка;

тонкий кишечник;

передміхурова залоза;

яєчка та інші.

Отже, схоже, що ці органи старіють синхронно, і зв’язок між ними не обмежується лише сусідніми органами. Вчені не знають напевно, чому це відбувається, але припускають, що ключовим фактором можуть бути гормони.

Вважається, що розуміння того, як старіють органи та системи, зрештою може змінити наше уявлення про методи уповільнення старіння.

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