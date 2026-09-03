Прокляття династії Габсбургів: страшною щелепою монархів наділила всього одна жінка

Габсбурги — одна з наймогутніших і найвпливовіших монарших династій в історії Європи, яка правила з XIII по XX століття. Але запам’яталися вони далеко не своєю могутністю, а незвичайними рисами обличчя.

У Габсбургів була вкрай деформована щелепа, що навіть стало загальним поняттям, і такий виражений дефект отримав назву "щелепа Габсбургів" або "габсбурзька губа". Багато хто вважає, що така особливість виникла через близькоспоріднені зв’язки, але насправді винні гени лише однієї жінки — Кімбурги Мазовецької, пише Фокус.

Кимбурга Мазовецька належала до польської династії Пястів. У 1412 році вона вийшла заміж за герцога Австрійського Ернста I "Залізного".

Хроніки тих часів не лише підкреслювали її імпозантну статуру, а й неймовірну силу: кажуть, що вона могла згинати підкови голими руками та забивати цвяхи в дерев’яні дошки лише пальцями.

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Кимбурга Мазовецька Фото: Wiki Commons

Окрім цієї сили, Кімбургія мала дуже товсту нижню губу та помітно випукле підборіддя. Кімбургія стала спільною прародичкою всіх наступних Габсбургів.

Справа в тому, що чоловіча лінія Габсбургів збереглася виключно завдяки синам Кімбурги. Вона передала свої риси обличчя синові, імператору Фрідріху III. У нього ця риса була слабо виражена, але у його онука Максиміліана I та правнука Філіпа I Красивого виступ щелепи вже став характерною рисою родини.

Виступаюче підборіддя — це не хвороба. Справжня проблема виникла пізніше, через надто тісні родинні зв’язки. Щоб контролювати свої території, Габсбурги понад 200 років укладали шлюби між собою (дядьки з племінницями, двоюрідні брати та сестри).

Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Human Biology, підтвердило, що висунута щелепа (прогнатизм) у Габсбургів є рецесивною генетичною ознакою. Багаторазове повторення одних і тих самих генів у родоводі призводило до експоненціального збільшення деформації.

Те, що у Кімбургі була міцна щелепа, у її нащадків перетворилося на серйозну аномалію розвитку.

Зрештою, династія Габсбургів в Іспанії за часів Карла II занепала. Його прогнатизм був настільки вираженим, що нижня щелепа повністю переважала над верхньою. Його смерть у 1700 році без спадкоємців поклала кінець іспанській гілці Габсбургів.

Те, що спочатку було генетичною аномалією, зрештою стало візуальною відмінною рисою імперії та символом її подальшого занепаду, спричиненого шлюбами між близькими родичами.