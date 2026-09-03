Проклятие династии Габсбургов: страшной челюстью монархов наделила всего одна женщина

Габсбурги – одна из самых могущественных и влиятельных монарших династий в истории Европы, правившая с XIII по XX век. Но запомнились они далеко не своим могуществом, а необычными чертами лица.

У Габсбургов была крайне деформирована челюсть, что даже стало нарицательным и такой выраженный дефект получил название челюсть Габсбургов или габсбургская губа. Многие считают, что такая особенность возникла из-за близкородственных связей, но на самом деле виноваты гены всего одной женщины – Кимбурги Мазовецкой, пишет Фокус.

Кимбурга Мазовецкая принадлежала к польской династии Пястов. В 1412 году она вышла замуж за герцога Австрийского Эрнста I “Железного”.

Хроники того времени не только подчеркивали ее внушительную фигуру, но и невероятную силу: говорили, что она могла сгибать подковы голыми руками и забивать гвозди в деревянные доски одними пальцами.

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Кимбурга Мазовецкая Фото: Wiki Commons

Наряду с этой силой, у Кимбурги была очень толстая нижняя губа и заметно выступающий подбородок. Кимбургия стала общим предком всех последующих Габсбургов.

Дело в том, что мужская линия Габсбургов сохранилась исключительно через сыновей Кимбурги. Она передала свои черты лица сыну, императору Фридриху III. У него эта черта была выражена слабо, но у его внука Максимилиана I и правнука Филиппа I Красивого выступающая челюсть уже стала отличительной чертой семьи.

Выступающий подбородок — это не болезнь. Настоящая проблема возникла позже, с крайним родством. Чтобы контролировать свои территории, Габсбурги более 200 лет заключали браки между собой (дяди с племянницами, двоюродные братья и сестры).

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Human Biology, подтвердило, что выступающая челюсть (прогнатизм) Габсбургов является рецессивным генетическим признаком. Многократное повторение одних и тех же генов в родословной приводило к экспоненциальному увеличению деформации.

То, что у Кимбурги было сильной челюстью, у ее потомков стало серьезной аномалией развития.

В конечном итоге родословное древо рухнуло в Испании при Карле II. Его прогнатизм был настолько выражен, что нижняя челюсть полностью преобладала над верхней. Его смерть в 1700 году без наследников положила конец испанской ветви Габсбургов.

То, что начиналось как генетическая аномалия, в итоге стало визуальной отличительной чертой империи и символом ее последующего упадка, вызванного близкородственным скрещиванием.