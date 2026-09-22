Всего одна привычка может замедлять старение: это займет 2,5 часа в неделю

Регулярные занятия спортом на протяжении всей жизни помогают организму лучше справляться со стрессом и болезнями в пожилом возрасте. Ученые считают, что такие люди стареют более здоровым образом.

Большинство исследований ранее были сосредоточены на связи спорта и уровнем риска смерти в пожилом возрасте. В новом же исследовании оценили связь физических упражнений с таким показателем здоровья, как “потенциал жизнеспособности”. Иными словами, это способность организма сохранять устойчивость и функциональность с возрастом, позволяя человеку оставаться активным и избегать заболеваний, пишет Independent.

В исследовании приняла участие небольшая группа из 40 добровольцев в возрасте 64 года, которые проживали в Ницце, Франция. Почти половина из них на протяжении 30 лет занималась аэробными упражнениями не менее трех раз в неделю. Их режим физической активности включал как минимум 2,5 часа умеренных нагрузок в неделю.

Остальные 20 участников не занимались спортом или физическими упражнениями на регулярной основе. Их физическая активность не превышала 75 минут в неделю.

У участников собирали данные о сердечном ритме, мышечной силе, биохимических показателях крови и функции легких.

Полученная информация была объединена в единый «показатель жизнеспособности». По словам исследователей, этот показатель позволяет лучше понять способность организма противостоять стрессу с возрастом — так называемый физиологический резерв.

Исследование также показало, что “потенциал жизнеспособности” снижается с возрастом, однако характер этого снижения различается у физически активных людей и тех, кто не занимался спортом.

“Занятия аэробными физическими упражнениями на протяжении всей жизни связаны с более высоким уровнем жизненного потенциала у пожилых людей, особенно в том, что касается работы иммунной системы и механизмов реакции на стресс”, — отмечают ученые.

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