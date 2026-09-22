Лише одна звичка може уповільнити старіння: на це знадобиться 2,5 години на тиждень

Регулярні заняття спортом протягом усього життя допомагають організму краще справлятися зі стресом і хворобами у літньому віці. Вчені вважають, що такі люди старіють більш здоровим чином.

Раніше більшість досліджень зосереджувалася на зв’язку між заняттями спортом та рівнем ризику смерті у літньому віці. У новому ж дослідженні оцінили зв’язок фізичних вправ із таким показником здоров’я, як "потенціал життєздатності". Іншими словами, це здатність організму зберігати стійкість і функціональність із віком, що дозволяє людині залишатися активною та уникати захворювань, пише Independent.

У дослідженні взяла участь невелика група з 40 добровольців віком 64 роки, які проживали в Ніцці, Франція. Майже половина з них протягом 30 років займалася аеробними вправами не менше трьох разів на тиждень. Їхній режим фізичної активності включав щонайменше 2,5 години помірних навантажень на тиждень.

Решта 20 учасників не займалися спортом або фізичними вправами на регулярній основі. Їхня фізична активність не перевищувала 75 хвилин на тиждень.

У учасників збирали дані про серцевий ритм, м’язову силу, біохімічні показники крові та функцію легенів.

Отриману інформацію було об’єднано в єдиний "показник життєздатності". За словами дослідників, цей показник дає змогу краще зрозуміти здатність організму протистояти стресу з віком — так званий фізіологічний резерв.

Дослідження також показало, що "потенціал життєздатності" знижується з віком, однак характер цього зниження відрізняється у фізично активних людей та тих, хто не займався спортом.

"Заняття аеробними фізичними вправами протягом усього життя пов’язані з вищим рівнем життєвого потенціалу у літніх людей, особливо в тому, що стосується роботи імунної системи та механізмів реакції на стрес", — зазначають вчені.

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