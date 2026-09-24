Погані новини: магнітне поле Землі може впливати на старіння

Нове дослідження показало, що магнітне поле Землі може впливати на те, як клітини організму виробляють енергію. У свою чергу, це відіграє певну роль у процесах старіння.

Вчені дійшли таких висновків, ізолювавши плодових мушок від впливу магнітного поля. Це змінило тривалість життя комах та їхню фізичну активність. Автори дослідження вважають, що подібні ефекти можуть бути пов’язані з впливом магнітного поля Землі на мітохондрії. Їх також називають "енергетичними станціями клітин", оскільки саме вони виробляють більшу частину енергії, необхідної для життя, пише Discover.

"Ми живемо все своє життя під впливом магнітного поля Землі. Воно пронизує наші тіла, клітини та кожен живий організм на планеті, проте ми напрочуд мало знаємо про те, чи впливає ця невидима сила на роботу наших клітин і яким саме чином це відбувається", — каже авторка дослідження, біохімік з Ноттінгемського університету Ліза Чакрабарти.

Під час експерименту вчені помістили дві групи мух у спеціально розроблену систему магнітної ізоляції. Групу було поділено на дві — здорові плодові мухи та комахи з дефектом гена Pink1 (у людей така мутація пов’язана зі спадковою формою хвороби Паркінсона).

Експеримент показав, що у мух із дефектом гена Pink1 тривалість життя збільшилася на 20 %, але знизилася їхня фізична активність.

У здорових мух реакція на гіпомагнітні умови виявилася протилежною: тривалість їхнього життя скоротилася, а фізична активність зросла.

Ці методи підтвердили, що при ослабленні магнітного поля енергетичний обмін у мітохондріях мух змінювався. Найпомітнішою зміною стало підвищення рівня мітохондріального комплексу II (CII) — ферментативного комплексу, який відіграє ключову роль у метаболізмі.

На думку дослідників, у здорових організмах підвищення рівня CII може створювати надмірне навантаження на мітохондрії, що й пояснює скорочення тривалості життя здорових мух. Однак у мух із дефектом Pink1 зростання рівня CII, ймовірно, сприяло збільшенню тривалості життя, компенсуючи наявний дефект.

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