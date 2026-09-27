Магнітне поле Землі майже зникло 41 000 років тому: це може повторитися знову (відео)

Під час події Лашамп магнітне поле нашої планети зменшилося до 5 % від нормального рівня. На Землю почало проникати більше небезпечного випромінювання.

Магнітне поле Землі, що утворюється рухом металу у зовнішньому ядрі Землі, діє як щит, який захищає нас від шкідливого сонячного випромінювання та небезпечних космічних променів. 41 000 років тому магнітне поле Землі значно ослабло і залишалося в такому стані протягом століть, пише Discover Magazine.

41 000 років тому відбулося ослаблення магнітного поля Землі на 95 %, і це явище тепер відоме як подія Лашамп. Через значне ослаблення магнітного щита Земля стала набагато вразливішою до згубного сонячного випромінювання та космічних променів. Аналіз льодових кернів та донних океанічних відкладень показав, що рівень хімічних речовин, пов’язаних із космічними променями, подвоївся.

Під час цієї події відбулася зміна магнітних полюсів, а полярне сяйво можна було спостерігати навіть на екваторі. Весь процес ослаблення та відновлення магнітного поля тривав близько 1000–2000 років.

Деякі вчені вважають, що подія в Лашампі призвела до зміни клімату в різних частинах планети. Ці кліматичні зміни могли спричинити вимирання стародавньої мегафауни, а також неандертальців.

Вчені зазначають, що наразі немає жодних доказів того, що магнітне поле Землі може різко ослабнути найближчим часом, хоча це може статися в майбутньому. Але навіть якщо магнітне поле Землі почне слабшати, наприклад, завтра, то мине багато часу, перш ніж люди відчують наслідки цієї події – до 1000 років.

У 2024 році вчені з Європейського космічного агентства відтворили звук магнітного поля Землі, що слабшає. Тобто приблизно так могла звучати подія Лашампа, і цей звук можна прослухати вище.

Дослідники використали дані місії Swarm, що складається з трьох орбітальних супутників, та інші джерела для створення звукової візуалізації події Лашамп. Звуковий супровід було створено на основі записів природних шумів, перетворених на поєднання знайомих і незвичайних, майже інопланетних звуків.

Дані, отримані за допомогою супутників Swarm, використовуються для глибшого розуміння механізмів формування магнітного поля Землі. Супутники реєструють магнітні сигнали, що надходять не тільки від ядра, а й від мантії, земної кори та океанів, а також фіксують процеси в магнітосфері.

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