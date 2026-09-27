Археологи виявили етруську гробницю віком 2700 років, яку шукали майже 150 років

На північ від Риму археологи виявили гробницю всередині кургану, в якій було знайдено велику кількість похоронного інвентарю.

Під час розкопок у стародавньому етруському місті Вульчі археологи виявили гробницю високопоставленої особи. Незважаючи на неодноразові спроби грабіжників розграбувати гробницю, у ній збереглася велика колекція цінних предметів: зброя, золоті та бронзові пластини, деталі колісниці, рідкісна пара жіночого взуття та повний комплект посуду. Цю гробницю шукали з кінця XIX століття, пише Live Science.

Ще у 1889 році археологи виявили етруський похоронний курган у некрополі стародавнього міста Вульчі, розташованого на північ від Рима. Однак саму гробницю всередині кургану тоді виявити не вдалося.

Тепер же археологи зробили це, і виявилося, що гробниця набагато більша, ніж передбачали дані попередніх досліджень.

За словами вчених, похоронний інвентар, виявлений у гробниці, зокрема зброя, деталі колісниці, золоті вироби та високоякісна кераміка, свідчать про те, що там було поховано високопоставлену особу.

Гробниця була споруджена у VII столітті до нашої ери. Археологи розчистили стіни трьох похоронних камер гробниці та виявили безліч артефактів, зокрема прикраси, одяг і рідкісне взуття.Також було виявлено майже повний комплект посуду. Деякі посудини зберегли своє первісне розташування, пролежавши під землею багато століть.

Етруський некрополь у Вульчі відомий своїми багатими похованнями. Тисячі подібних гробниць було виявлено ще в XIX столітті. І хоча етруски протягом кількох століть панували в Центральній Італії, у IV столітті до н. е. їхня цивілізація занепала під натиском Риму, що набирав сили.

Оскільки мова етрусків розшифрована лише частково, основну інформацію про цей народ вчені отримують завдяки таким археологічним пам’яткам, як Вульчі.

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