70 % прибережних територій США опускаються: це може зачепити 84 млн людей

Вчені з’ясували, що осідання ґрунту в прибережних районах США відбувається швидкими, з геологічної точки зору, темпами.

Занепокоєння вчених викликає не лише підвищення рівня моря, а й те, що в багатьох регіонах світу відбувається просідання ґрунту. Це швидке вертикальне опускання поверхні Землі. Просідання ґрунту може відбуватися як через природні причини, так і внаслідок діяльності людини. Однак найнебезпечнішим цей процес може бути в прибережних районах, де зниження рівня поверхні Землі підвищує ризик повеней та пошкодження інфраструктури. Результати нового дослідження, опублікованого в журналі Communications Earth & Environment, викликають занепокоєння у вчених, пише ScienceAlert.

Дослідники проаналізували понад 190 мільйонів показників, що характеризують вертикальне осідання поверхні Землі на узбережжі США. Вимірювання проводилися переважно за допомогою супутників. Аналіз інформації, зібраної в період з 2007 по 2020 рік, виявив повсюдне осідання прибережних територій США.

Виявилося, що 71,5 % прибережних територій США осідають зі швидкістю понад 0,1 сантиметра на рік. Найвищі темпи осідання ґрунту спостерігаються на узбережжі Мексиканської затоки.

При цьому 43 % узбережжя США опускається зі швидкістю 0,2 сантиметра на рік, а 23,3 % усієї берегової лінії — зі швидкістю щонайменше 0,3 сантиметра на рік.

За словами вчених, осідання ґрунту часто пов’язане з екстремальними кліматичними явищами та антропогенним використанням земель. Хоча осідання зазвичай відбувається повільно, з часом сукупні наслідки цього процесу можуть стати катастрофічними.

Вчені з’ясували, що осідання ґрунту в прибережних регіонах пов’язане з природними геологічними процесами, але водночас і з діяльністю людини, зокрема з надмірним відкачуванням підземних вод для потреб населення, промисловості та сільського господарства.

Згідно з дослідженням, від цього процесу потенційно можуть постраждати близько 84,3 мільйона людей, які проживають у прибережних регіонах США.

Дослідники зазначають, що осідання ґрунту знижує ефективність захисних дамб, морських загороджень та дренажних систем, що може призвести до збільшення кількості повеней, а також створює додаткове навантаження на інфраструктуру: дороги, мости та будівлі.

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