70% прибрежных территорий США опускаются вниз: пострадать могут 84 млн человек

Ученые выяснили, что проседание почвы в прибрежных районах США происходит быстрыми, с геологической точки зрения, темпами.

Беспокойство ученых вызывает не только повышение уровня моря, но и то, что во в многих регионах мира происходит проседание почвы. Это быстрое вертикальное опускание поверхности Земли. Проседание почвы может происходить как в силу естественных причин, так и вследствие деятельности человека. Но наиболее опасным этот процесс может быть в прибрежных районах, где понижение уровня поверхности Земли повышает риск наводнений и повреждения инфраструктуры. Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment, вызывают беспокойство у ученых, пишет ScienceAlert.

Исследователи проанализировали более 190 миллионов показателей, характеризующих вертикальное смещение поверхности Земли вниз на побережье США. Измерения проводились преимущественно с помощью спутников. Анализ информации, собранной в период с 2007 по 2020 год, выявил повсеместное проседание прибрежных территорий США.

Оказалось, что 71,5% прибрежных территорий США проседают со скоростью более 0,1 сантиметра в год. Самые высокие темпы опускания почвы наблюдаются на побережье Мексиканского залива.

При этом 43% побережья США опускается со скоростью 0,2 сантиметра в год, а 23,3% всей береговой линии – со скоростью как минимум 0,3 сантиметра в год.

По словам ученых, проседание почвы часто связано с экстремальными климатическими явлениями и антропогенным использованием земель. Хотя проседание обычно происходит медленно, со временем совокупные последствия этого процесса могут стать катастрофическими.

Ученые выяснили, что проседание в прибрежных регионах связано с естественными геологическими процессами, но в то же время и с деятельностью человека, в частности, с чрезмерной откачкой подземных вод для нужд населения, промышленности и сельского хозяйства.

Согласно исследованию, от этого процесса потенциально может пострадать около 84,3 миллиона человек, проживающих в прибрежных регионах США.

Исследователи отмечают, что проседание почвы снижает эффективность защитных дамб, морских заграждений и дренажных систем, что может увеличить количество наводнений, а также создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру: дороги, мосты и здания.

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