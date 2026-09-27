У одного из первых древних людей, покинувших Африку, был всего один зуб, но он выжил (фото)

Исследователи считают, что наш древний предок, живший примерно 1,8 миллиона лет назад, выжил благодаря помощи своих сородичей.

Задолго до того, как Homo sapiens покинули Африку и начали расселяться по миру, наши древние предки покинули этот континент. Среди них был индивид, потерявший все зубы, кроме одного, но сумевший прожить еще несколько лет, пишет IFLScience.

Самые древние свидетельства присутствия гомининов (группа, куда входят Homo sapiens, гориллы, шимпанзе и вымершие предки человека) за пределами Африки обнаружены в Дманиси (Грузия). Там были обнаружены несколько черепов древних людей возрастом примерно 1,8 миллиона лет. Одни ученые считают, что это представители Homo erectus, другие предполагают, что это представители вида Homo georgicus.

Еще в 2005 году археологи показали хорошо сохранившийся череп одного из предков человека, обнаруженный в Дманиси. У него был всего один зуб. Авторы исследования пришли к выводу, что этот древний индивид прожил довольно долго, возможно, несколько лет, хотя и имел всего один. Это значит, что ему чрезвычайно трудно было употреблять пищу, ведь он не мог ее пережевывать.

Точно неизвестно, каким образом этот предок современного человека лишился зубов. Считается, что он мог потерять зубы из-за старости или какой-то болезни.

Этот беззубый индивид, возможно, принадлежал к виду Homo erectus Фото: IFLS

Рядом с беззубым черепом археологи обнаружили кости животных со следами разделки туш. Это значит, что представители данного вида употребляли мясо. Но данный индивид не мог жевать, а значит, как считают ученые, выжить он мог за счет поедания мягких тканей, таких как костный мозг и головной мозг.

Также исследователи предположили, что индивид смог относительно долго прожить с одним зубом благодаря изменению поведения и значительной помощи со стороны других членов его вида.

В 2020 году исследователи поставили под сомнение выводы ученых, сделанные за 15 лет до этого. Исследование бонобо (карликовый шимпанзе), который не имел ни одного зуба, показало, что он смог выжить в дикой природе несколько лет. При этом он прекрасно обходился без помощи сородичей и без доступа к мягким плодам растений.

Это значит, что некоторые человекообразные обезьяны могут менять стратегию питания и получать необходимые питательные вещества, не пережевывая пищу. Поэтому остается неясным, действительно ли древний предок человека нуждался в помощи сородичей и питался только мягкими тканями животных.

Другие новости науки