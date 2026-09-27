SpaceX третий раз за месяц отправила на орбиту секретную миссию Космических сил США (видео)

Ракета компании Илона Маска выполнила очередной запуск космического аппарата в интересах национальной безопасности США.

26 сентября ракета Falcon 9 компании SpaceX отправила на орбиту уже третью за месяц секретную миссию для Космических сил США. А 28 сентября компания Илона Маска должна выполнить из самых важных запусков в ее истории, пишет Space.

Ракета Falcon 9 с полезной нагрузкой миссии USSF-385 для Космических сил США стартовала в субботу, 26 сентября, в 17:00 по Киеву с окутанной туманом с базы Ванденберг в Калифорнии.

Нижняя ступень ракеты Falcon 9 вернулась обратно через 8,5 минут и совершила посадку в Тихом океане на плавучую платформу SpaceX. Для данной конкретной ступени ракеты это был десятый полет и десятая посадка. Напоминаем, что Falcon 9 — это частично многоразовая ракета. Ее нижняя ступень возвращается на Землю. Компания SpaceX планирует использовать эту ракету до 2028 года, а затем ее должна заменить ракета Starship.

О миссии USSF-385 ничего неизвестно, ведь она является секретной. Что за космический аппарат и какие его цели – остается загадкой. Неизвестен даже точный пункт назначения спутника. SpaceX прекратила трансляцию запуска вскоре после посадки нижней ступени ракеты. Хотя обычно компания Илона Маска ведет трансляцию вплоть до момента отделения полезной нагрузки от верхней ступени ракеты в космосе.

Компания SpaceX учитывая этот запуск, выполнила в сентябре уже три запуска секретных спутников для Космических сил США. 10 и 16 сентября ракета Falcon 9 вывела на орбиту секретные миссии USSF-153 и USSF-259.

Всего в 2026 году состоялось уже 108 запусков ракеты Falcon 9. 75% из них были посвящены пополнению группировки спутников Starlink. Сейчас на низкой околоземной орбите находится более 11 000 интернет-спутников Starlink.

Сейчас SpaceX готовится к одному из важнейших событий в ее истории. В понедельник, 28 сентября, в 15:15 по киевскому времени должен состоятся 14-й запуск тяжелой полностью многоразовой ракеты Starship. Это самая большая и мощная ракета в мире. Этот испытательный полет имеет огромное значение для SpaceX. Ракета Starship впервые должна выйти на околоземную орбиту, ведь раньше она выполняла только суборбитальные полеты.

Starship, согласно плану SpaceX, будет использоваться не только для запуска полезно нагрузки на орбиту, но и для пилотируемых и грузовых полетов на Луну и Марс.

Другие новости науки