SpaceX втретє за місяць відправила на орбіту секретну місію Космічних сил США (відео)

Ракета компанії Ілона Маска здійснила черговий запуск космічного апарата в інтересах національної безпеки США.

26 вересня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту вже третю за місяць секретну місію для Космічних сил США. А 28 вересня компанія Ілона Маска має здійснити один із найважливіших запусків у своїй історії, пише Space.

Ракета Falcon 9 з корисним навантаженням місії USSF-385 для Космічних сил США стартувала в суботу, 26 вересня, о 17:00 за київським часом із затуманеної бази Ванденберг у Каліфорнії.

Нижня ступінь ракети Falcon 9 повернулася через 8,5 хвилин і здійснила посадку в Тихому океані на плавучу платформу SpaceX. Для цієї конкретної ступені ракети це був десятий політ і десята посадка. Нагадуємо, що Falcon 9 — це частково багаторазова ракета. Її нижня ступінь повертається на Землю. Компанія SpaceX планує використовувати цю ракету до 2028 року, а потім її має замінити ракета Starship.

Про місію USSF-385 нічого не відомо, адже вона є секретною. Що це за космічний апарат і які його цілі — залишається загадкою. Невідомий навіть точний пункт призначення супутника. SpaceX припинила трансляцію запуску незабаром після приземлення нижнього ступеня ракети. Хоча зазвичай компанія Ілона Маска веде трансляцію аж до моменту відокремлення корисного навантаження від верхнього ступеня ракети в космосі.

З урахуванням цього запуску компанія SpaceX у вересні вже здійснила три запуски секретних супутників для Космічних сил США. 10 та 16 вересня ракета Falcon 9 вивела на орбіту секретні місії USSF-153 та USSF-259.

Загалом у 2026 році відбулося вже 108 запусків ракети Falcon 9. 75 % з них були присвячені поповненню групи супутників Starlink. Наразі на низькій навколоземній орбіті перебуває понад 11 000 інтернет-супутників Starlink.

Зараз SpaceX готується до однієї з найважливіших подій у своїй історії. У понеділок, 28 вересня, о 15:15 за київським часом має відбутися 14-й запуск важкої повністю багаторазової ракети Starship. Це найбільша і найпотужніша ракета у світі. Цей випробувальний політ має величезне значення для SpaceX. Ракета Starship вперше має вийти на навколоземну орбіту, адже раніше вона виконувала лише суборбітальні польоти.

Starship, згідно з планом SpaceX, використовуватиметься не лише для виведення корисного навантаження на орбіту, а й для пілотованих та вантажних польотів на Місяць і Марс.

Інші новини науки