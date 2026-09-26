Искусство и язык возникли задолго до человеческого сознания: странная теория переворачивает представления (фото)

Человеческое сознание — один из самых сложных вопросов в науке и философии. Исследователи выдвинули немало гипотез о том, как мозг порождает мысли и переживания, но один основной вопрос остаётся открытым: как физические процессы создают субъективное переживание осознания?

Одна из спорных теорий предполагает, что современное сознание появилось на удивление поздно. По словам американского психолога Джулиана Джейнса, оно могло возникнуть лишь около 2-го тысячелетия до н. э., спустя тысячи лет после того, как люди развили язык, искусство и сложные общества, пишет ILFScience.

Джейнс изложил эту идею в своей книге 1972 года "Происхождение сознания в распаде двухкамерного разума". Он провел важное разграничение между когнитивными процессами и сознанием. Люди, утверждал он, могли мыслить, запоминать, планировать и решать проблемы ещё до того, как развили внутренний, саморефлексивный опыт, связанный с современным сознанием.

По мнению Джейнса, речь играла центральную роль. Он утверждает, что метафоры и аналогии дали людям возможность построить внутреннюю модель самих себя. В статье, посвящённой его теории, объясняется, что "метафоры „меня“ и аналогичные модели „я“ позволяют сознанию функционировать посредством интроспекции и самовизуализации". Согласно этой точке зрения, сознание было тесно связано с языком, культурой, принятием решений и способностью человека размышлять о собственных мыслях.

Герои "Одиссеи" чаще строили планы, взвешивали варианты и описывали мыслительные процессы Фото: Wikimedia Commons

Это побудило Джейнса задаться вопросом: когда человеческая речь стала достаточно сложной, чтобы поддерживать такой тип сознания? В поисках подсказок он обратился к античной литературе, в частности к "Илиаде" и "Одиссее".

Джейнс утверждал, что в "Илиаде" содержится мало признаков интроспективного сознания. Её герои часто действовали под руководством богов, а не описывали свои собственные внутренние решения. В более поздней статье, посвященной этой теории, отмечается, что отсутствие четких древнегреческих терминов, которые бы соответствовали таким понятиям, как "сознание", "разум", "душа" и "тело", подкрепляло аргументацию Джейнса.

Он заметил существенное изменение в "Одиссее". Согласно теории, её герои чаще строили планы, взвешивали варианты и описывали мыслительные процессы. Более поздние исследования также анализировали языковые различия между этими двумя поэмами, зафиксировав в "Одиссее" больше упоминаний о привычных формах сознательного мышления, в частности о знаниях, размышлениях, принятии решений и планировании.

Джейнс связал эти различия со своей идеей "двухпалатного разума". Он выдвинул гипотезу, что когда-то два полушария мозга функционировали более независимо и что люди могли воспринимать внутренние команды как голоса богов, предков или других авторитетов. По его интерпретации, это могло бы объяснить, почему герои "Илиады" якобы следуют божественным указаниям, тогда как герои "Одиссеи" чаще разрабатывают собственные планы.

Контраст между "Илиадой" и "Одиссеей" по-прежнему дает пищу для дискуссий о языке, культуре и человеческом разуме Фото: Вики

Эта теория по-прежнему вызывает много споров. Ричард Докинз когда-то охарактеризовал работу Джейнса как "либо полную чепуху, либо творение совершенного гения", что отражает острую полемику вокруг неё. Главное утверждение — что сознание в современном понимании появилось лишь несколько тысяч лет назад — не стало общепринятым объяснением человеческого сознания.

Однако теория Джейнса поднимает необычный вопрос, касающийся античной литературы: могли ли изменения в том, как люди описывали свои мысли, отражать изменения в том, как они понимали самих себя? Независимо от того, верно ли его объяснение, противопоставление, которое он провёл между "Илиадой" и "Одиссеей", продолжает давать пищу для дискуссий о языке, культуре и человеческом разуме.

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