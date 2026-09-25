Теперь мы знаем наверняка: собаки действительно понимают голос хозяина

Недавнее исследование наконец подтвердило, что наши питомцы обрабатывают речь так же, как и люди и действительно понимаю голос хозяина.

Ученые наконец-то подтвердили то, что многие владельцы собак и без того знали: собаки действительно понимают голос своего хозяина. В новом исследовании ученые обнаружили, что мозг собак обрабатывает речь способом, который ранее наблюдался только у людей, пишет Daily Mail.

Результаты нового исследования также показали, что наши питомцы способны использовать согласные звуки для разделения потока звуков на отдельные слова. Любопытно, что до сих пор эта склонность к восприятию согласных наблюдалась только у людей. Ее также не фиксировали у приматов, которые генетически гораздо ближе к нам, чем собаки.

По словам первого автора исследования Атиллы Андича из Университета имени Лоранда Этвеша, результаты их с коллегами работы свидетельствуют о том, что настройка мозга на восприятие речи, в том числе и склонность к восприятию согласных, не требует наличия врожденных механизмов или присущих человеку языковых способностей. Вместо этого для изменения работы мозга и появления характеристик обработки информации, ранее свойственных лишь людям, может быть достаточно регулярного воздействия речи. Более того, это справедливо даже для видов, эволюционно далеких от людей.

В ходе исследования ученые сравнили реакцию мозга двух десятков людей и двух десятков собак на речь. По словам ведущего автора исследования Болгарки Морваи, ранее считалось, что для формирования предпочтения согласных звуков необходимы уникальные человеческие языковые способности, то у других видов такого предпочтения быть не должно.

Результаты анализа показали, что представители обоих видов лучше распознавали структуру слов, когда она определялась согласными, а не гласными звуками. Авторы отмечают, что это первое доказательство того, что склонность к восприятию согласных может возникать в мозге не только у людей, о также и у других видов.

Любопытно, что у собак, выросших в приютах или на улице в первые месяцы жизни, формировалась такая же выраженная "склонность к восприятию согласных", как и у домашних питомцев. Это позволяет предположить, что для формирования у мозга схожих стратегий обработки информации может быть достаточно простого, длительного восприятия речи.

Исследование также показало, что люди способны распознавать слова, определяемые по паттернам гласных звуков. Когда структуру слова задают согласные, люди справляются с этой задачей менее успешно. В то же время собаки с этой задачей не справились — проще говоря, люди лучше справляются с усвоением неожиданных или непривычных языковых закономерностей.

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