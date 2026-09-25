Больную белуху заразили вирусом, чтобы спасти: ранее такой метод не использовался (фото)

Ветеринарам пришлось проявить изобретательность, когда антибиотики не помогли справиться с хроническим заболеванием.

Пневмония — распространенное заболевание среди китов и дельфинов. У 11-летней белухи по имени Джетта, содержащейся в океанариуме "Мистик" в штате Коннектикут, развилась хроническая пневмония, вызванная штаммом кишечной палочки, устойчивым ко многим видам антибиотиков, пишет Popular Science.

Ветеринары попробовали вылечить белуху с помощью мощных антибиотиков, однако они оказались неэффективными. В результате специалисты океанариума и Университета Флориды прибегли к чему-то новому — разработали курс лечения бактериофагами. Для лечения Джетты были подобраны фаги, нацеленные именно на тот штамм, который вызвал инфекцию. Отметим, что это первый раз в истории, когда ученые применили вирусы, уничтожающие бактерии, для лечения белухи, страдающей от инфекции, устойчивой к лекарственным препаратам.

По словам старшего ветеринара океанариума Молли Мартони, киты, дельфины и тюлени, как в дикой природе, так и в неволе, особенно подвержены инфекциям, вызываемым грамотрицательными бактериями. Эта группа патогенов известна тем, что ее крайне трудно лечить антибиотиками. Ситуация осложняется тем, что большинство наземных млекопитающих чаще сталкиваются с грамположительными инфекциями, для лечения которых существует более широкий спектр препаратов. В результате морские млекопитающие гораздо чаще страдают от инфекций, устойчивых к действию многих лекарств.

Ветеринарі впервіе использовали небулайзер для лечения белухи Фото: Mystic Aquarium

Ветеринары применяли препарат различными способами, в том числе и с помощью небулайзера. Для этого белуху приучили подплывать к краю бассейна три раза в день и глубоко вдыхать через небулайзер, сконструированный специально для дыхала млекопитающего. Лечение Джетты проводилось более года назад. С тех пор специалисты, наблюдающие за животным, не выявили ни признаков рецидива, ни каких-либо побочных эффектов от терапии бактериофагами.

По словам Мартони, терапия бактериофангами не является чем-то особенным в медицине. Эта стратегия также применяется в экспериментальном порядке при лечении людей. Однако случай Джетты стал уникальным из-за способа доставки препарата: введение фагов путем небулизации оказался невероятно эффективным и не вызвал какого-либо стресса у животного. Более того, ученые теперь рассматривают применение этого метода для лечения людей.

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