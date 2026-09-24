Формула счастья: ученые выяснили, сколько детей должно быть в идеальной семье

Исследователи применили научный подход к определению формулы идеальной семьи — результаты показали, что родители двух дочерей чувствуют себя наиболее счастливыми.

Многие пары задаются вопросом: как выглядит идеальная семья и сколько детей лучше всего? В новом исследовании исследователи применили научный подход и определили: если ваша цель — счастье, то лучше всего иметь двух детей. Более того, наличие исключительно дочерей, похоже, положительно сказывается на уровне счастья родителей, пишет Daily Mail.

Ученые из Чжэцзянского университета Гуншан проанализировали данные предыдущих опросов, проведенных в Китае, чтобы понять взаимосвязь между наличием детей и уровнем счастья родителей. Отметим, что ученые использовали результаты шести этапов масштабного опроса, проводившегося в период с 2012 по 2021 год и охватившего в общей сложности почти 50 000 семей.

Участников опроса попросили запросить анкету, которая включала вопросы об уровне счастья, родительстве, количестве детей, а также их пола. Результаты показали, что самыми счастливыми оказались пары среднего возраста, у которых были только дочери, в идеале — двое.

Ученые не знают наверняка, с чем это связано, но выдвигают две основные гипотезы, способные объяснить этот феномен:

во-первых, теория гендерных ролей, предполагающая, что социальные нормы и воспитание влияют на то, как мужчины и женщины выражают эмоции и выстраивают отношения; проще говоря, женщин с самого детства учат быть более эмоционально открытыми, эмпатичными и ориентированными на общение, а мужчин воспитывают в духе ориентации на действия и эмоциональную сдержанность;

во-вторых, ученые выделяют понятие поддержания родственных связей — деятельность, направленная на сохранение семейных отношений и эмоциональной близости между поколениями; доказано, что эту роль непропорционально часто берут на себя женщины, и прежде всего — дочери.

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что результаты их исследования касались исключительно жителей Китая, а потому, вполне вероятно, что в других странах результаты могут отличаться.

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