Глаза выдают возраст: найден простой способ определить скорость старения организма

Новое исследование, основанное на анализе почте 30 000 снимков, показало, что глаза могут многое рассказать о скорости старения организма.

Хронологический возраст достаточно просто определить — достаточно лишь подсчитать количество прожитых лет. Однако у нас также есть биологический возраст, отражающий скорость износа организма — его достаточно сложно определить, пишет Science Alert.

Десятилетиями ученые совершенствуют методы оценки биологического возраста. Знание этого показателя может принести огромную пользу для здоровья, в том числе, позволяя выявлять серьезные проблемы на ранних стадиях.

В новом исследовании, опубликованном в журнале GeroScience, команда из Сеульского университета обнаружила, что сканирование глазного дна может стать быстрым и неинвазивным способом оценки биологического старения. Считается, что этот метод позволяет определить возраст точнее, чем предыдущие модели, основанные на анализе сетчатки.

Отметим, что в основе исследования лежит технология оценки возрастного разрыва сетчатки (RAG — Retinal Age Gap), над которой ученые трудятся уже несколько лет. Известно, что система использует обширную базу изображений для обучения и определения возраста человека по состоянию глаз — органа, который тесно связан с мозгом и сердцем. Кроме того, ученые считают что глаза также могут помочь определить различия в темпах биологического старения.

В новом исследовании ученые усовершенствовали предыдущие работы коллег в области RAG, использовав новые данные для обучения и внеся коррективы в алгоритм. В анализе были использованы симки как здоровых глаз, так и глаз с заболеваниями сетчатки или зрительного нерва. В общей сложности в систему было загружено 29 530 снимков сетчатки, полученных от 7 535 участников; затем эффективность модели проверили на 14 832 снимках от других 7 416 участников.

Новая модель смогла определить фактический хронологический возраст со средней погрешностью 2,5–2,7 года, что является отличным показателем по сравнению с предыдущими версиями систем RAG. Что касается биологического старения, то более высокие показатели RAG коррелировали с рядом факторов, связанных со здоровьем и образом жизни:

+2,52 года при диабете;

+0,5 года у курящих в настоящее время;

+0,46 года у бывших курильщиков;

+0,6 года при дегенерации желтого пятна;

+1,86 года при катаракте.

Помимо оценки биологического возраста, новая технология может помочь в выявлении проблем со здоровьем, которые в противном случае остались бы незамеченными. Впрочем, ученые признают, что для этого потребуются дополнительные исследования и разработки.

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