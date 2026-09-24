"Вместилище души" и рука, которую ампутировали трижды: как зарождалась трансплантология

Год за годом трансплантология превращала то, что казалось научной фантастикой, в реальную медицинскую практику. Фокус собрал самые поразительные и знаковые операции по пересадке органов.

Пересадка сердца, почек или печени сегодня стала рутиной в мире медицины. Однако это стало возможным не сразу: шаг за шагом трансплантация делало реальным то, что ранее считалось не больше, чем научной фантастикой.

В истории этой медицинской отрасли есть уникальные, единичные операции, которые полностью изменили наше представление о возможностях человеческого тела. Фокус собрал самые невероятные и знаковые трансплантации других органов.

Первая в истории успешная пересадка рук

Историческая трансплантация состоялась 23 сентября 1998 года — пациентом стал 48-летний новозеландец Клинт Халлам, потерявший правую руку на производстве.

По словам исследователей, история Клинта Халлама — одна из самых драматичных и неоднозначных глав в истории трансплантологии. Дело в том, что операция, которая могла стать медицинским триумфом, в конце концов обернулась психологической драмой и закончилась тем, что пациент сам попросил хирургов «отрезать его «новую» руку».

Историческая операция была проведена в Лионе во Франции и продлилась 13 часов. Трансплантация была проведена международной командой из 50 медиков, включая хирургов, анестезиологов и иммунологов, под руководством австралийского хирурга Эрла Оуэна и французского профессора Жан-Мишеля Дюбернара. Отметим, что весь процесс был разделен на несколько сложнейших этапов:

кости — кости предплечья донора и Клинта Халлама соединили и зафиксировали с помощью специальных металлических пластин и винтов;

сосуды — врачи под микроскопом сшили главные артерии и вены, чтобы запустить кровоток в новой конечности; как только зажимы были сняты, донорская рука на глазах хирургов порозовела и потеплела;

мышцы и сухожилия — команда поочередно соединила десятки сухожилий, отвечающих за сгибание и разгибание пальцев;

нервы — наиболее тонкая работа, во время которой ученые сшили локтевой, лучевой и срединный нервы; именно от этого этапа зависело, сможет ли пациент чувствовать руку и управлять ею.

Предыстория этой исторической операции не менее любопытна. Сам Клинт Халлам не был идеальным кандидатом для исторического эксперимента, а потому выбор его кандидатуры впоследствии жестко критиковали.

Дело в том, что Халлам отбывал срок в новозеландской тюрьме за финансовое мошенничество. Работая на лесопилке, он случайно попал под циркулярную пилу, которая отрезала ему кисть. Изначально тюремные медики попытались пришить его собственную руку обратно, но операция не закончилась успехом — в результате руку пришлось ампутировать.

Спустя месяцы реабилитации Халлам смог шевелить пальцами, поднимать предметы и даже писать

Спустя годы Халлам узнал о наборе добровольцев для первой в мире трансплантации донорской руки. Он проявил невероятную настойчивость, убедил врачей, что готов бороться, и его утвердили. Донором руки стал мужчина из Франции, который погиб в автокатастрофе. Отметим, что до самой трансплантации Халлам ничего не знал о доноре — позже это сильно повлияло на его психику.

С технической точки зрения историческая трансплантация прошла безупречно: спустя месяцы реабилитации Халлам смог шевелить пальцами, поднимать предметы и даже писать. Увы, вскоре начались проблемы:

во-первых, пациент признался, что так и не смог "принять" чужую плоть;

во-вторых, пациенту требовалось пожизненно принимать препараты против отторжения органов и проходить изнуряющую физиотерапию. Он начал пропускать приемы лекарств, а в какой-то момент и вовсе перестал выходить на контакт с медиками.

В 2001 году из-за нехватки лекарств иммунная система Клинта начала разрушать руку — он потерял чувствительность, а конечность покрылась язвами. 2 февраля 2001 года в Лондоне сам Халламм настоятельно потребовал ампутировать донорскую руку — хирурги не были в восторге от такой просьбы, однако не могли отказать.

Первая в мире пересадка сердца

До декабря 1967 года пересадка человеческого сердца считалась чем-то невероятным: сердце поэтизировали как «вместилище души», а потому концепция его замены пугала даже самих врачей. И все же 3 декабря 1967 года в Кейптауне молодой и амбициозный хирург Кристиан Барнард пересадил сердце погибшей в авиакатастрофе 25-летней девушки 53-летнему бакалейщику Луису Вашкански, который умирал от тяжелой сердечной недостаточности.

К счастью для медицины, операция прошла успешно. Однако Вашкански прожил всего 18 дней после операции, поскольку пациент скончался от двусторонней пневмонии. По словам медиков, иммунную систему пациента слишком сильно подавили лекарствами, чтобы организм не отверг донорский орган. Увы, это привело к тому, что пациент оказался беззащитным перед инфекцией.

Так или иначе, Кристиану Барнарду удалось доказать: технически пересадка сердца возможна. Отметим, что следующие пациенты хирурга прожили с донорскими сердцами годы.

Вашкански прожил всего 18 дней после операции, поскольку пациент скончался от двусторонней пневмонии. Фото: Facebook

Первая по-настоящему успешная пересадка обеих рук

После неудачи с Клинтом Халламом мир нуждался в доказательстве того, что трансплантация конечностей все же может быть успешной. Этим доказательством стал немецкий фермер Карл Мерк, который в 2002 году потерял обе руки в результате несчастного случая во время сбора урожая.

Трансплантация прошла в Германии в 2008 году и длилась 15 часов — команда из 40 медиков пересадила Мерку обе руки от погибшего донора. К счастью для науки, в отличие от Халлама, Мерк был более дисциплинированным — фанатично занимался физиотерапией по несколько часов в день.

Спустя год Мерк продемонстрировал, что может самостоятельно открывать двери, есть и чесаться. Таким образом, этот случай стал доказательством того, что трансплантация донорских конечностей на самом деле может быть успешной.

Первая в мире пересадка матки

Долгое время трансплантация матки оставалась безуспешной. Отметим, что подобная трансплантация временна: орган пересаживают не на всю жизнь, а лишь на время, чтобы женщина могла выносить и родить ребенка. После этого матку удаляют, а пациентка может прекратить прием тяжелых лекарств.

Впервые подобная операция была проведена в 2012 году в Швеции под руководством профессора Матса Бреннстрема — пациенткой стала 35-летняя женщина, родившаяся без матки. Донором матки стала 61-летняя донор — близкая подруга семьи.

Трансплантация увенчалась успехом, поскольку в сентябре 2014 года произошло историческое событие: в результате на свет появился здоровый мальчик. По словам ученых, это открытие дало надежду сотням тысяч женщин. На сегодняшний день в мире благодаря таким операциям на свет появились уже десятки детей.

На сегодняшний день в мире благодаря операциям по пересадке матки на свет появились уже десятки детей Фото: Unsplash/Trnava University

Первая в мире пересадка кистей рук ребенку

В младенчестве Зион Харви перенес сепсис, в результате врачам пришлось ампутировать ему обе кисти и стопы, а также пересадить почку от матери. Несмотря на это, мальчик рос очень активным и научился писать и есть с помощью оставшихся культей.

В 2015 году в Филадельфии 8-летнему Зиону провели операцию по пересадке обеих кистей от донора-ребенка — операция продлилась 10 часов. Отметим, что детская трансплантология сложнее взрослой, поскольку сосуды ребенка крошечные, а кости и нервы все еще продолжают расти. В результате, Зион вошел в историю как первый ребенок, прошедший успешную трансплантологию обеих рук. Время показало, что мозг Зиона идеально адаптировался к новым конечностям, а уже через год смог самостоятельно играть в бейсбол, подтягиваться и крепко держать школьный рюкзак.

Детская трансплантология сложнее взрослой

Первая в мире пересадка лица и обеих рук

В 2018 году 22-летний американец Джо ДиМео уснул за рулем: авто перевернулось и загорелось. Джо выжил, но получил ожоги 80% тела: пострадавший потерял веки, губы, пальцы рук, а лицо бквально превратилось в сплошной рубец.

По словам ученых, пересадка лица — очень сложная операция, как и пересадка рук. Делать это одновременно — невероятно опасно из-за высокого риска отторжения. В 2009 и 2011 году две попытки подобных операций закончились провалом: один пациент погиб, а второму пришлось удалить руки.

В 2020 году в Нью-Йорке команда из 140 медиков прооперировала Джо ДиМео — операция продлилась 23 часа и завершилась успехом. Организм пациента принял ткани, а Джо в конце концов заново научился моргать, улыбаться, самостоятельно одеваться, а также играть со своей собакой.

Операция Джо ДиМео продлилась 23 часа и завершилась успехом

Первая в мире пересадка обеих рук вместе с плечами

В 1998 году исландец Феликс Гретарссон работал электриком и получил удар током мощностью в 11 000 вольт. В результате пострадавшему ампутировали обе руки до самого основания — так он прожил более 20 лет.

Однако в январе 2021 года в Леоне во Франции хирурги впервые провели трансплантацию обеих рук с плечами. Отметим, что риск был невероятно высок: сшивать нервы и мышцы так близко к торсу невероятно сложно, и врачи не давали никаких гарантий.

Операция продлилась 14 часов и завершилась успехом. Спустя годы реабилитации Феликс смог не просто двигать руками, но впервые за 20 лет смог обнять своих детей.

После пересадки рук Феликс Гретарссон впервые за 20 лет смог обнять детей

Первая в мире пересадка сердца генетически модифицированной свиньи

Трансплантация сердца сегодня считается рутиной, однако острая нехватка донорских органов заставляют ученых искать альтернативы. Главной надеждой стала ксенотрансплантация — пересадка органов животных. Увы, иммунная система человека мгновенно уничтожает чужеродный орган, а решением стала генная инженерия.

В январе 2002 года в США 57-летний Дэвид Беннетт находился при смерти, но не подходил под критерии для получения человеческого сердца. Это вынудило его согласиться на экспериментальную пересадку свиного сердца.

Для этого ученые изменили ДНК свиньи-донора: удалили 3 гена, вызывающие мгновенное отторжение у человека, а также добавили 6 человеческих генов для лучшей совместимости. К счастью для Беннетта, сердце свиньи идеально работало в теле человека и не вызвало отторжения.

Пациент прожил два месяца, после чего скончался — дальнейшее исследование показало в тканях донорского сердца следы скрытого свиного вируса. Тем не менее, эта операция доказала, что генетически отредактированные органы животных могут поддерживать жизнь человека

Ксенотрансплантация — пересадка органов животных

Первая в мире пересадка целого глаза

Десятилетиями пересадка глаза считалась недостижимым рубежом в офтальмологии, поскольку зрительный нерв невероятно сложно восстановить. Врачи умели пересаживать только роговицу, но затем все изменилось.

46-летний военный электрик Аарон Джеймс выжил после удара током высокого напряжения. В результате он потерял левую руку, нос, губы, передние зубы и левый глаз. В мае 2003 года в Нью-Йорке команда из 140 медиков провела уникальную операцию, которая продлилась 21 час. Отметим, что пациенту одновременно пересадили лицо и целый левый глаз вместе с глазницей и зрительным нервом. Чтобы стимулировать восстановление нерва, врачи ввели в него стволовые клетки донора.

Медики отмечают, что Аарон все еще не видит донорским глазом, и неизвестно, пойдет ли сигнал в мозг в целом, однако операция признана невероятным прорывом в офтальмологии. Пересаженный глаз полностью прижился, снабжается кровью, сохраняет нормальное давление и сетчатку, а сам Аарон может им моргать.