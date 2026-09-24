"Сховище душі" та рука, яку тричі ампутували: як зароджувалася трансплантологія

Рік за роком трансплантологія перетворювала те, що здавалося науковою фантастикою, на реальну медичну практику. Фокус зібрав найдивовижніші та найзнаковіші операції з пересадки органів.

Трансплантація серця, нирок або печінки сьогодні стала звичною справою у світі медицини. Однак це стало можливим не відразу: крок за кроком трансплантація втілювала в життя те, що раніше вважалося не більше ніж науковою фантастикою.

В історії цієї галузі медицини є унікальні, поодинокі операції, які повністю змінили наше уявлення про можливості людського тіла. Фокус зібрав найнеймовірніші та найзнаковіші випадки трансплантації інших органів.

Перша в історії успішна операція з пересадки рук

Історична трансплантація відбулася 23 вересня 1998 року — пацієнтом став 48-річний новозеландець Клінт Халлам, який втратив праву руку на виробництві.

За словами дослідників, історія Клінта Халлама — одна з найдраматичніших і найсуперечливіших сторінок в історії трансплантології. Річ у тіс, що операція, яка могла стати медичним тріумфом, зрештою перетворилася на психологічну драму і закінчилася тим, що пацієнт сам попросив хірургів "відрізати його "нову" руку".

Історична операція відбулася в Ліоні, у Франції, і тривала 13 годин. Трансплантацію здійснила міжнародна команда з 50 медиків, серед яких були хірурги, анестезіологи та імунологи, під керівництвом австралійського хірурга Ерла Оуена та французького професора Жан-Мішеля Дюбернара. Зазначимо, що весь процес було розділено на кілька надзвичайно складних етапів:

кістки — кістки передпліччя донора та Клінта Халлама з’єднали й зафіксували за допомогою спеціальних металевих пластин і гвинтів;

судини — лікарі під мікроскопом зшили головні артерії та вени, щоб запустити кровотік у новій кінцівці; щойно затискачі було знято, донорська рука на очах хірургів порожевіла та потеплішала;

м’язи та сухожилля — команда по черзі з’єднала десятки сухожиль, що відповідають за згинання та розгинання пальців;

нерви — найтоніша робота, під час якої вчені зшили ліктьовий, променевий і серединний нерви; саме від цього етапу залежало, чи зможе пацієнт відчувати руку та керувати нею.

Передісторія цієї історичної операції не менш цікава. Сам Клінт Халлам не був ідеальним кандидатом для історичного експерименту, а тому вибір його кандидатури згодом піддавали жорсткій критиці.

Річ у тім, що Халлам відбував покарання в новозеландській в’язниці за фінансове шахрайство. Працюючи на лісопильні, він випадково потрапив під циркулярну пилу, яка відрізала йому кисть. Спочатку тюремні лікарі спробували пришити власну руку назад, але операція не увінчалася успіхом — у результаті руку довелося ампутувати.

Через кілька місяців реабілітації Халлам зміг рухати пальцями, піднімати предмети й навіть писати

Через кілька років Халлам дізнався про набір добровольців для першої у світі трансплантації донорської руки. Він проявив неймовірну наполегливість, переконав лікарів, що готовий боротися, і його затвердили. Донором руки став чоловік із Франції, який загинув у автокатастрофі. Зазначимо, що до самої трансплантації Халлам нічого не знав про донора — пізніше це сильно вплинуло на його психіку.

З технічної точки зору історична трансплантація пройшла бездоганно: після кількох місяців реабілітації Халлам зміг рухати пальцями, піднімати предмети і навіть писати. На жаль, незабаром почалися проблеми:

по-перше, пацієнт зізнався, що так і не зміг "прийняти" чужу плоть;

по-друге, пацієнту потрібно було довічно приймати препарати проти відторгнення органів і проходити виснажливу фізіотерапію. Він почав пропускати прийом ліків, а в якийсь момент і зовсім перестав виходити на контакт з медиками.

У 2001 році через брак ліків імунна система Клінта почала руйнувати руку — він втратив чутливість, а кінцівка вкрилася виразками. 2 лютого 2001 року в Лондоні сам Халламм наполегливо вимагав ампутувати донорську руку — хірурги не були в захваті від такого прохання, однак не могли відмовити.

Перша у світі пересадка серця

До грудня 1967 року пересадка людського серця вважалася чимось неймовірним: серце ідеалізували як "оселю душі", а тому ідея його заміни лякала навіть самих лікарів. І все ж 3 грудня 1967 року в Кейптауні молодий і амбітний хірург Крістіан Барнард пересадив серце загиблої в авіакатастрофі 25-річної дівчини 53--річному бакалійнику Луї Вашканському, який помирав від тяжкої серцевої недостатності.

На щастя для медицини, операція пройшла успішно. Однак Вашканський прожив лише 18 днів після операції, оскільки пацієнт помер від двобічної пневмонії. За словами медиків, імунну систему пацієнта занадто сильно пригнітили ліками, щоб організм не відторгнув донорський орган. На жаль, це призвело до того, що пацієнт виявився беззахисним перед інфекцією.

Так чи інакше, Крістіану Барнарду вдалося довести: технічно пересадка серця можлива. Зазначимо, що наступні пацієнти цього хірурга прожили з донорськими серцями кілька років.

Вашканський прожив лише 18 днів після операції, оскільки помер від двобічної пневмонії. Фото: Facebook

Перша справді успішна операція з пересадки обох рук

Після невдачі з Клінтом Халламом світ потребував доказу того, що трансплантація кінцівок все-таки може бути успішною. Цим доказом став німецький фермер Карл Мерк, який у 2002 році втратив обидві руки внаслідок нещасного випадку під час збору врожаю.

Трансплантація відбулася в Німеччині у 2008 році й тривала 15 годин — команда з 40 медиків пересадила Мерку обидві руки від загиблого донора. На щастя для науки, на відміну від Халлама, Мерк був більш дисциплінованим — фанатично займався фізіотерапією по кілька годин на день.

Через рік Мерк продемонстрував, що може самостійно відчиняти двері, їсти та чухатися. Таким чином, цей випадок став доказом того, що трансплантація донорських кінцівок насправді може бути успішною.

Перша у світі операція з пересадки матки

Довгий час трансплантація матки залишалася безуспішною. Зазначимо, що така трансплантація є тимчасовою: орган пересаджують не на все життя, а лише на певний час, щоб жінка могла виносити та народити дитину. Після цього матку видаляють, а пацієнтка може припинити прийом сильних ліків.

Вперше таку операцію було проведено у 2012 році у Швеції під керівництвом професора Матса Бреннстрема — пацієнткою стала 35-річна жінка, яка народилася без матки. Донором матки стала 61-річна жінка — близька подруга сім’ї.

Трансплантація увінчалася успіхом, оскільки у вересні 2014 року відбулася історична подія: у результаті на світ з’явився здоровий хлопчик. За словами вчених, це відкриття дало надію сотням тисяч жінок. На сьогоднішній день у світі завдяки таким операціям на світ з’явилися вже десятки дітей.

На сьогодні у світі завдяки операціям з пересадки матки на світ з"явилися вже десятки дітей Фото: Unsplash/Trnava University

Перша у світі операція з пересадки кистей рук дитині

У дитинстві Сіон Харві переніс сепсис, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати йому обидві кисті та стопи, а також пересадити нирку від матері. Незважаючи на це, хлопчик виріс дуже активним і навчився писати та їсти за допомогою культів, що в нього залишилися.

У 2015 році у Філадельфії 8-річному Зіону провели операцію з пересадки обох кистей від дитини-донора — операція тривала 10 годин. Зазначимо, що дитяча трансплантологія складніша за дорослу, оскільки судини дитини крихітні, а кістки й нерви все ще продовжують рости. У результаті Зіон увійшов в історію як перша дитина, якій успішно провели трансплантацію обох рук. Час показав, що мозок Зіона ідеально адаптувався до нових кінцівок, а вже через рік він зміг самостійно грати в бейсбол, підтягуватися та міцно тримати шкільний рюкзак.

Дитяча трансплантологія складніша за дорослу

Перша у світі операція з пересадки обличчя та обох рук

У 2018 році 22-річний американець Джо ДіМео заснув за кермом: автомобіль перекинувся й загорівся. Джо вижив, але отримав опіки 80% тіла: потерпілий втратив повіки, губи, пальці рук, а обличчя буквально перетворилося на суцільний рубець.

За словами вчених, пересадка обличчя — дуже складна операція, як і пересадка рук. Проводити ці операції одночасно — надзвичайно небезпечно через високий ризик відторгнення. У 2009 та 2011 роках дві спроби проведення подібних операцій закінчилися провалом: один пацієнт загинув, а другому довелося ампутувати руки.

У 2020 році в Нью-Йорку команда зі 140 медиків прооперувала Джо ДіМео — операція тривала 23 години й завершилася успіхом. Організм пацієнта прийняв тканини, а Джо зрештою знову навчився моргати, посміхатися, самостійно одягатися, а також гратися зі своїм собакою.

Операція Джо ДіМео тривала 23 години й завершилася успіхом

Перша у світі операція з пересадки обох рук разом із плечима

У 1998 році ісландець Фелікс Гретарссон працював електриком і отримав удар струмом напругою 11 000 вольт. У результаті потерпілому ампутували обидві руки аж до самої основи — так він прожив понад 20 років.

Однак у січні 2021 року в Леоні (Франція) хірурги вперше провели трансплантацію обох рук разом із плечима. Зазначимо, що ризик був неймовірно високим: зшивати нерви та м’язи так близько до тулуба надзвичайно складно, і лікарі не давали жодних гарантій.

Операція тривала 14 годин і завершилася успіхом. Після кількох років реабілітації Фелікс зміг не просто рухати руками, а й вперше за 20 років обійняти своїх дітей.

Після пересадки рук Фелікс Гретарссон вперше за 20 років зміг обійняти дітей

Перша у світі пересадка серця генетично модифікованої свині

Трансплантація серця сьогодні вважається рутинною процедурою, проте гостра нестача донорських органів змушує вчених шукати альтернативи. Головною надією стала ксенотрансплантація — пересадка органів тварин. На жаль, імунна система людини миттєво знищує чужорідний орган, і рішенням цієї проблеми стала генна інженерія.

У січні 2002 року в США 57-річний Девід Беннетт перебував у передсмертному стані, але не відповідав критеріям для отримання людського серця. Це змусило його погодитися на експериментальну пересадку свинячого серця.

Для цього вчені змінили ДНК свині-донора: видалили 3 гени, що викликають миттєве відторгнення в організмі людини, а також додали 6 людських генів для кращої сумісності. На щастя для Беннетта, серце свині ідеально працювало в тілі людини і не викликало відторгнення.

Пацієнт прожив два місяці, після чого помер — подальше дослідження виявило у тканинах донорського серця сліди прихованого свинячого вірусу. Проте ця операція довела, що генетично модифіковані органи тварин можуть підтримувати життя людини

Ксенотрансплантація — пересадка органів тварин

Перша у світі пересадка цілого ока

Протягом десятиліть пересадка ока вважалася недосяжною межею в офтальмології, оскільки зоровий нерв надзвичайно складно відновити. Лікарі вміли пересаджувати лише рогівку, але потім усе змінилося.

46-річний військовий електрик Аарон Джеймс вижив після ураження струмом високої напруги. В результаті він втратив ліву руку, ніс, губи, передні зуби та ліве око. У травні 2003 року в Нью-Йорку команда зі 140 медиків провела унікальну операцію, яка тривала 21 годину. Зазначимо, що пацієнту одночасно пересадили обличчя та ціле ліве око разом з очницею та зоровим нервом. Щоб стимулювати відновлення нерва, лікарі ввели в нього стовбурові клітини донора.

Медики зазначають, що Аарон досі не бачить донорським оком, і невідомо, чи надходитиме сигнал до мозку загалом, проте операцію визнано неймовірним проривом в офтальмології. Пересаджене око повністю прижилося, забезпечується кров’ю, зберігає нормальний тиск і сітківку, а сам Аарон може ним моргати.