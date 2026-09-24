Очі видають вік: знайдено простий спосіб визначити швидкість старіння організму

Нове дослідження, проведене на основі аналізу майже 30 000 знімків, показало, що очі можуть багато чого розповісти про швидкість старіння організму.

Хронологічний вік визначити досить просто — достатньо лише підрахувати кількість прожитих років. Однак у нас є також біологічний вік, який відображає швидкість зношення організму — його досить складно визначити, пише Science Alert.

Протягом десятиліть вчені вдосконалюють методи оцінки біологічного віку. Знання цього показника може принести величезну користь для здоров’я, зокрема, даючи змогу виявляти серйозні проблеми на ранніх стадіях.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі GeroScience, команда з Сеульського університету виявила, що сканування очного дна може стати швидким і неінвазивним способом оцінки біологічного старіння. Вважається, що цей метод дозволяє визначити вік точніше, ніж попередні моделі, засновані на аналізі сітківки.

Зазначимо, що в основі дослідження лежить технологія оцінки вікового розриву сітківки (RAG — Retinal Age Gap), над якою вчені працюють уже кілька років. Відомо, що система використовує велику базу зображень для навчання та визначення віку людини за станом очей — органу, який тісно пов’язаний із мозком і серцем. Крім того, вчені вважають, що очі також можуть допомогти визначити відмінності в темпах біологічного старіння.

У новому дослідженні вчені вдосконалили попередні роботи колег у галузі RAG, використавши нові дані для навчання та внесли корективи в алгоритм. В аналізі були використані знімки як здорових очей, так і очей із захворюваннями сітківки або зорового нерва. Загалом у систему було завантажено 29 530 знімків сітківки, отриманих від 7 535 учасників; потім ефективність моделі перевірили на 14 832 знімках від інших 7 416 учасників.

Нова модель змогла визначити фактичний хронологічний вік із середньою похибкою 2,5–2,7 року, що є чудовим показником порівняно з попередніми версіями систем RAG. Що стосується біологічного старіння, то вищі показники RAG корелювали з низкою факторів, пов’язаних зі здоров’ям та способом життя:

+2,52 року при діабеті;

+0,5 року у тих, хто курить зараз;

+0,46 року у колишніх курців;

+0,6 року при дегенерації жовтої плями;

+1,86 року при катаракті.

Окрім оцінки біологічного віку, нова технологія може допомогти виявити проблеми зі здоров’ям, які в іншому разі залишилися б непоміченими. Втім, вчені визнають, що для цього знадобляться додаткові дослідження та розробки.

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