Як рибам вдається виживати у крижаних водах Антарктиди: дивовижні механізми вперше розкриті

Вперше в історії вченим вдалося зазирнути всередину живих клітин антарктичних риб — раніше це було неможливо, оскільки клітини гинули у теплі.

Життя знаходить способи процвітати навіть у найсуворіших умовах: наприклад, у крижаних водах Антарктиди. Тепер уперше в історії вчені отримали можливість спостерігати за роботою живих клітин антарктичних риб у режимі реального часу. Ці спостереження продемонстрували, як екстремальні умови середовища змушують живі організми адаптуватися навіть на мікроскопічному рівні, пише IFLScience.

Дослідження було проведено командою з Британської антарктичної служби та Кембриджського університету — вчені розробили новий мікроскоп, який дозволяє отримувати високоточні зображення при температурах, що лише трохи перевищують 0 °C.

Зазначимо, що раніше отримати такі зображення було неможливо, оскільки більшість мікроскопів не розраховані на роботу при нижчих температурах. Фактично, зйомка була можлива, але клітини, які звикли до холоду, дуже швидко гинули в теплі. В результаті внутрішні процеси в організмах видів, пристосованих до холоду, досі не були детально вивчені на мікроскопічному рівні.

У новому дослідженні вчені використали новий мікроскоп, що дозволило дослідити живі клітини антарктичної риби — колючої пландерфіш (spiny plunderfish), яка мешкає в крижаних водах Південного океану та біля субантарктичних островів. Далі клітини порівняли з культивованими клітинами морської собачки (shanny) — невеликої, нічим не примітної риби, що мешкає в помірних водах Великої Британії. Зазначимо, що вченим вперше в історії вдалося зробити щось подібне.

Дослідження виявило безліч дивовижних механізмів адаптації, які дозволяють колючому пландерфішу виживати у крижаній воді:

по-перше, у клітинах цієї холодолюбної риби виявилося значно більше мітохондрій, ніж у її родичів, що мешкають у помірних широтах — вважається, що це зумовлено складністю синтезу в умовах низьких температур;

по-друге, у антарктичної риби були виявлені більші лізосоми — органели, які виконують роль клітинних сміттєвих баків і відповідають за розщеплення відходів та відпрацьованих компонентів клітини.

З людської точки зору, життя в антарктичних водах протікає повільно. Мешканці Південного океану відрізняються надзвичайно низьким рівнем метаболізму, ростуть дуже повільно і живуть надзвичайно довго. Однак результати нового дослідження показують, що на клітинному рівні спостерігається зовсім інша ситуація. Мітохондрії та інші органели працюють з тією ж швидкістю, що й у тварин помірних широт, що, насправді, досить несподівано.

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