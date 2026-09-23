50 років залишалися непомітними для науки: в Австралії виявили два види "майстрів маскування" (фото)

Австралійські вчені виявили два абсолютно нові для науки види великих паличкових комах — одного із них протягом пів століття помилково вважали іншим видом.

Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них досягли неабиякого успіху в маскуванні — наприклад, паличники, яких надзвичайно важко помітити. У новому дослідженні австралійські вчені відкрили два абсолютно нові види паличкових павуків у штаті Квінсленд — регіоні з тропічним кліматом, який раніше вважався добре вивченим, пише Science Alert.

Один із цих видів, Anchiale mabiensis, досі залишався поза увагою науковців, ховаючись у тропічному лісі Мабі на плато Атертом — екосистемі, що перебуває під загрозою зникнення. Попередні дослідження показали, що станом на 2021 рік від лісу Мабі залишилося всього 1050 гектарів. Більше того, ці лісові масиви сильно фрагментовані й розкидані окремими ділянками серед сільськогосподарських угідь.

Різні ракурси та деталі самки Anchiale mabiensis Фото: Austral Entomology

За словами співавтора дослідження, ентомолога Бракстона Джонса з Сіднейського університету, тривожною новиною є те, що паличка Anchiale mabiensis, ймовірно, є ендеміком цієї екосистеми, що зникає.

Історія другого виду, Anchiale robusta, пов’язана з помилкою в ідентифікації. Перші відомості про цього великого паличника з’явилися ще в 1976 році, коли його яйцеву капсулу помилково віднесли до виду Ctenomorphodes briareus. У 2007 році вид перейменували на Anchiale briareus.

Різні ракурси та деталі самця Anchiale mabiensis

Тепер новий генетичний аналіз та ретельне вивчення зовнішніх ознак комахи показали, що Anchiale robusta, ймовірно, займає окреме місце на еволюційному дереві. Незважаючи на те, що Anchiale briareus та Anchiale robusta є близькими родичами, відмінності в їхній генетиці та анатомії є досить суттєвими, щоб говорити про різні шляхи розвитку цих видів.

За словами вчених, відкриття виду Anchiale mabiensis, що мешкає в лісових масивах району Мабі, нагадує про те, що втрата деяких територій загрожує видам, які досі навіть не були відкриті вченими. Що стосується Anchiale robusta, то цьому новому виду протягом останніх 50 років вдавалося ховатися буквально на очах у всіх.

Інші новини науки