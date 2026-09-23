З океану виловили найрідкіснішого у світі омара-привида: зустрічається раз на 100 мільйонів (фото)

Дослідникам пощастило зловити справжнього "примарного" омара, який є настільки рідкісним, що стане учасником унікального дослідження, присвяченого вивченню ракоподібних з незвичайним забарвленням.

Вчені зі штату Мен зловили неймовірно рідкісну істоту — омара, який зустрічається з імовірністю лише один до ста мільйонів. Мова йде про білого омара, також відомого як омар-привид. Рідкісного омара поселили в Центрі морських наук імені Артура Жирара при Університеті Нової Англії — у майбутньому цей рідкісний екземпляр стане учасником унікального дослідження, присвяченого вивченню ракоподібних із незвичайним забарвленням, пише IFLScience.

Як правило, омари мають зеленувато-коричневе або яскраво-сіре забарвлення. Багато хто також вважає, що омари червоні, однак цей колір з’являється лише після варіння. Дослідження показали, що варений омар червоніє, оскільки під впливом тепла білок крастаціанін змінює свою структуру, вивільняючи червоний пігмент астаксантин. У звичайному стані крастаціанін має синій колір, що надає диким омарам темнуватий відтінок, який допомагає їм зливатися з навколишнім середовищем.

Фото: University of New England

Однак це не стосується екземпляра, виловленого вченими — він отримав прізвисько Каспер. Справа в тому, що Каспер — приклад білого омара, або омара-привида, для яких характерна відсутність пігменту. Зазначимо, що якщо пігментація відсутня повністю, це вважається альбінізмом, але якщо вона відсутня лише частково — йдеться про лейкізм.

За словами вчених, білі омари, подібні до Каспера, — надзвичайно рідкісний випадок забарвлення у дикій природі. Відомо, що в океані зустрічаються й інші варіації: помаранчеві, сині, жовті, фіолетові, плямисті або двоколірні особини. До речі, багатьох із них можна побачити в Університеті Нової Англії.

Каспер живий, сповнений енергії та готовий зайнятися наукою Фото: University of New England

Статистика свідчить, що "примарні" омари трапляються лише раз на мільйон, а тому Каспер став найціннішим екземпляром у колекції вчених. Вчені зазначають, що надалі цей екземпляр планують включити до унікального дослідження, в якому вчені зосередяться на вивченні генетичної причини незвичайного забарвлення ракоподібних.

За словами керівника Лабораторії фізіології безхребетних при Університеті Нової Англії Маркуса Фредеріха, такі тварини, як Каспер, неймовірно красиві, але вони також дають змогу вченим зосередитися на фундаментальних біологічних питаннях. Тепер, коли у колекції вчених з’явився Каспер, вчені сподіваються знайти відповідь на питання про те, що саме робить цих особин такими особливими.

Зазначимо, що в основі цього наукового дослідження лежать методи, які не завдають шкоди тваринам.

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