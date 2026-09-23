Из океана выловили самого редкого в мире омара-призрака: встречается раз на 100 миллионов (фото)

Исследователям посчастливилось поймать настоящего омара-призрака, который настолько редкий, что станет участником уникального исследования, посвященного изучению ракообразных с необычной окраской.

Ученые из штата Мэн поймали невероятно редкое существо — омара, который встречается с вероятностью лишь один к ста миллионам. Речь о белом омаре, также известном как омар-призрак. Редкого омара поселили в Центре морских наук имени Артура Жирара при Университете Новой Англии — в будущем редкий экземпляр станет участником уникального исследования, посвященного изучению ракообразных с необычной окраской, пишет IFLScience.

Как правило, омары имеют зеленовато-коричневый или ярко серый окрас. Многие также думают, что омары красные, однако этот цвет появляется лишь после варки. Исследования показали, что варенный омар краснеет, поскольку под воздействием тепла белок крустацианин меняет свою структуру, высвобождая красный пигмент астаксантин. В обычном состоянии крустацианин имеет синий цвет, что придает диким омарам темноватый оттенок, помогающий им сливаться с окружающей средой.

Фото: University of New England

Однако это не касается экземпляра, выловленного учеными — он получил прозвище Каспер. Дело в том, что Каспер — пример белого омара, или омара-призрака, для которых характерно отсутствие пигмента. Отметим, если пигментация отсутствует полностью, это считается альбинизмом, но если она отсутствует лишь частично — речь о лейкизме.

По словам ученых, белые омары, подобные Касперу — редчайший случай окраски в дикой природе. Известно, что в океане встречаются и другие вариации: оранжевые, синие, желтые, фиолетовые, пятнистые или двухцветные особи. К слову, многие из них можно увидеть в Университете Новой Англии.

Каспер жив, полон энергии и готов заняться наукой Фото: University of New England

Статистика свидетельствует о том, что омары-призраки встречаются лишь раз на миллион, а потому Каспер стал ценнейшим экземпляром в коллекции ученых. Ученые отмечают, что в дальнейшем этот экземпляр планируют включить в уникальное исследование, в котором ученые сосредоточатся на изучении генетической причины необычной окраски ракообразных.

По словам руководителя Лаборатории физиологии беспозвоночных при Университете Новой Англии Маркуса Фредериха, такие животные, как Каспер, невероятно красивы, но они также позволяют ученым сосредоточиться на фундаментальных биологических вопросах. Теперь, когда в коллекции ученых появился Каспер, ученые надеются найти ответ на вопрос о том, что именно делает этих особей такими особенными.

Отметим, что в основе этого научного исследования лежат методы, не причиняющие животным вреда.

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