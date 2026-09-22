Единственный в мире поющий лемур ведет себя как Лучано Паваротти: использует особый прием (фото)

Исследование показало, что представители этого вида шире открывают рот на высоких нотах — совсем как профессиональные оперные певцы.

Лемуры индри — единственные в мире поющие лемуры, и теперь ученые утверждают, что эти животные используют особые приемы, свойственные лучшим оперным певцам в мире, в том числе и Лучано Паваротти, пишет Daily Mail.

Новое исследование, проведенное командой из Уорикского университета, показало, что лемуры индри шире открывают пасть, когда пытаются взять высокие ноты. Чем выше нота, тем шире открывают пасть эти музыкальные обитатели деревьев. По словам соавтора исследования, доктора Кьяры Де Грегорио, по сути, им впервые удалось обнаружить прямое доказательство того, что эти лемуры точно координируют движения пасти с высотой тона своей песни.

Наблюдения показали, что индри широко открывали пасть, чтобы менять конфигурацию своего речевого тракта в соответствии с частотой ноты, тем самым усиливая звук. Любопытно, что этот прием известен как формантная настройка и используется лучшими оперными певцами — требуются годы, чтобы овладеть этим навыком.

Ученые выяснили, что лемуры-индри (на фото) шире открывают пасть, когда берут высокие ноты Фото: University of Warwick

Известно, что до изобретения микрофонов оперным певцам приходилось искать способы донести свой голос до самых дальних рядов больших театров. Теперь ученые пришли к выводу, что оперные певцы и поющие индри используют такую конфигурацию речевого тракта, которая позволяет максимально усилить определенные частоты, делая звук более слышимым на большом расстоянии.

В новом исследовании ученые описали удивительные способности индри — в общей сложности было проанализировано 83 видеозаписи с участием 19 особей, обитающих в дикой природе. Используя инструменты для отслеживания движений, ученые смогли изучить пение лемуров покадрово и сопоставить движения их губ с высотой тона песни.

Исследователи с помощью системы отслеживания движений показали, что индри также подстраивают движения рта под высоту тона своих песен Фото: University of Warwick

Результаты анализа показали, что лемуры шире открывают пасть, чтобы взять высокие ноты и максимально используют естественное усиление звука за счет формантной настройки. Это чрезвычайно важно, поскольку для индри пение — не просто приятное времяпрепровождение, а жизненно необходимый механизм выживания.

Известно, что поющие лемуры живут небольшими группами в густых тропических лесах Мадагаскара и вынуждены защищать обширные территории, где находятся ресурсы, необходимые для выживания. Любопытно, что около 90% этой защиты осуществляется при помощи пения, а не физических столкновений. Каждое утро группы издают эти удивительно громкие, далеко разносящиеся песни, чтобы заявить о своем присутствии соседним группам и дать понять, что территория уже занята

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