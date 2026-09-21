Кроты-археологи раскопали средневековое поместье: никто бы его не нашел (фото)

Обычные кроты помогли археологам обнаружить остатки средневекового поместья в природном заповеднике недалеко от города Дамме, Бельгия. Выталкивая почву на поверхность, кроты обнажили керамику, кирпич и другие материалы, которые иначе остались бы под травой.

Исследователи из Гентского университета обследовали 814 кротовых нор и извлекли 2810 археологических фрагментов общим весом более 2 килограммов, пишет Arkeonews.

Эти находки, в сочетании с геофизическими исследованиями, образцами почвы, историческими картами, снимками с дронов и аэрофотоснимками, позволили обнаружить остатки кирпичной сторожки, связанной со средневековым поместьем, окруженным рвом.

Исследование проводилось в историческом регионе Звин недалеко от города Дамме, который когда-то был внешней гаванью Брюгге. Средневековые сельские поместья в этой местности часто строились на приподнятых платформах, окруженных наполненными водой рвами. Многие из них впоследствии исчезли в результате изменений ландшафта, вызванных сельским хозяйством и застройкой, тогда как некоторые сохранились под лугами в заповедных зонах.

В Дамме археологи зафиксировали координаты каждого кротовая норы с помощью GPS и просеивали почву через мелкое сито Фото: Verliefden, J.

Эти луга создали проблему для археологов: без вспашки погребённые предметы редко попадают на поверхность. Однако кроты, роя свои туннели, постоянно перемещают небольшие объёмы почвы вверх. Когда эти туннели пересекают археологические слои, в кротовые кучки могут попадать их фрагменты.

В Дамме археологи зафиксировали координаты каждого кротового холма с помощью GPS и просеивали грунт через мелкое сито. Археологические находки были обнаружены в 421 из 814 кротовых куч. Большинство найденных предметов было связано со строительством, а остальные представляют собой керамику, металлические предметы и природный камень.

Наибольшая концентрация находок наблюдается над прямоугольным объектом размером примерно 10 на 8 метров. Геофизические данные выявили подземную аномалию в том же месте, а образцы почвы подтвердили наличие значительных отложений кирпича. В совокупности эти доказательства указывают на то, что этот объект был средневековыми кирпичными воротами.

Керамика позволила датировать усадьбу периодом с XII по XV века Фото: Verliefden, J.

Другие следы помогли исследователям составить общее представление об объекте. Две параллельные аномалии, пересекавшие ров, могут свидетельствовать о наличии плацдарма, а линейное углубление, ведущее к объекту, интерпретируется как возможная подъездная дорога. Керамика позволила датировать усадьбу периодом с XII по XV века, причем большая часть материалов относилась к XIII и XIV векам.

Эти находки также восполнили пробел в исторических записях. На карте 1574 года, составленной фламандским картографом Питером Пурбусом, вблизи Дамме были изображены два объекта с рвом. Археологические данные свидетельствуют о том, что по крайней мере на одном из этих объектов ранее существовало массивное входное сооружение, которое на момент создания карты уже было заброшено.

Исследователи охарактеризовали эту работу как пример "археологии кротовых холмов" — метода, который применялся на других археологических объектах в Бельгии и других странах. В исследовании в Дамме изучение кротовых холмиков сочеталось с несколькими другими методами, что продемонстрировало: этот подход помогает обнаруживать погребённые сооружения на лугах без традиционных раскопок.

На карте 1574 года, составленной фламандским картографом Питером Пурбусом, вблизи Дамме были изображены два объекта с рвом Фото: Verliefden, J.

Ян Верлифден из Гентского университета отметил: "Кроты могут разрывать наши сады, но их ходы дают археологам целую гору информации о средневековом прошлом, скрытом под травой".

Исследователи подчеркнули, что цель заключается в использовании естественной активности кротов, а не в их заселении или поощрении их обитания на археологических объектах, поскольку их рытье туннелей также может повредить захороненные останки.

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