Кроти-археологи розкопали середньовічний маєток: ніхто б його не знайшов (фото)

Звичайні кроти допомогли археологам знайти залишки середньовічного маєтку в природному заповіднику поблизу міста Дамме, Бельгія. Виштовхуючи ґрунт на поверхню, кроти оголили кераміку, цеглу та інші матеріали, які інакше залишилися б під травою.

Дослідники з Гентського університету обстежили 814 кротових куп і вилучили 2810 археологічних фрагментів загальною вагою понад 2 кілограми, пише Arkeonews.

Ці знахідки, у поєднанні з геофізичними дослідженнями, зразками ґрунту, історичними картами, знімками з дронів та аерофотознімками, дозволили виявити залишки цегляної сторожки, пов'язаної з середньовічним маєтком, оточеним ровом.

Дослідження проводилося в історичному регіоні Звін поблизу міста Дамме, що колись було зовнішньою гаванню Брюгге. Середньовічні сільські маєтки в цій місцевості часто будували на піднятих платформах, оточених наповненими водою ровами. Багато з них згодом зникли внаслідок змін ландшафту, спричинених сільським господарством та забудовою, тоді як деякі збереглися під луками в заповідних зонах.

У Дамме археологи зафіксували координати кожної кротової купки за допомогою GPS і просівали ґрунт через дрібне сито Фото: Verliefden, J.

Ці луки створили проблему для археологів: без оранки поховані предмети рідко виходять на поверхню. Однак кроти, риючи свої тунелі, постійно переміщують невеликі обсяги ґрунту вгору. Коли ці тунелі перетинають археологічні шари, у кротові купки можуть потрапляти їхні фрагменти.

У Дамме археологи зафіксували координати кожної кротової купки за допомогою GPS і просівали ґрунт через дрібне сито. Археологічний матеріал виявився у 421 із 814 кротових куп. Більшість знайдених предметів були пов'язані з будівництвом, а решту становлять кераміка, металеві предмети та природний камінь.

Найбільша концентрація знахідок спостерігається над прямокутним об'єктом розміром приблизно 10 на 8 метрів. Геофізичні дані показали підземну аномалію в тому самому місці, а зразки ґрунту підтвердили наявність значних відкладень цегли. У сукупності ці докази вказують на те, що цей об'єкт був середньовічною цегляною брамою.

Кераміка дозволила датувати маєток періодом від XII до XV століть Фото: Verliefden, J.

Інші сліди допомогли дослідникам зрозуміти загальну картину об'єкта. Дві паралельні аномалії, що перетинали рів, можуть свідчити про наявність плацдарму, а лінійне заглиблення, що вело до об'єкта, інтерпретовано як можливу під'їзну дорогу. Кераміка дозволила датувати маєток періодом від XII до XV століть, причому більша частина матеріалів належала до XIII та XIV століть.

Ці знахідки також заповнили прогалину в історичних записах. На карті 1574 року, складеній фламандським картографом Пітером Пурбусом, поблизу Дамме було зображено два об'єкти з ровом. Археологічні дані свідчать, що принаймні на одному з цих об'єктів раніше існувала масивна вхідна споруда, яка на момент створення карти вже була покинута.

Дослідники охарактеризували цю роботу як приклад "археології кротових куп" — методу, який застосовувався на інших археологічних об'єктах у Бельгії та в інших країнах. У дослідженні в Дамме обстеження кротових куп поєднували з кількома іншими методами, що продемонструвало: цей підхід допомагає виявляти поховані споруди на луках без традиційних розкопок.

На карті 1574 року, складеній фламандським картографом Пітером Пурбусом, поблизу Дамме було зображено два об'єкти з ровом Фото: Verliefden, J.

Ян Верліфден із Гентського університету зазначив: "Кроти можуть розривати наші сади, але їхні купки дають археологам цілу гору інформації про середньовічне минуле, приховане під травою".

Дослідники наголосили, що мета полягає у використанні природної активності кротів, а не у заселенні чи заохоченні їх проживання на археологічних об'єктах, оскільки їхнє риття тунелів також може порушити поховані рештки.

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