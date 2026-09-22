Єдиний у світі лемур, що співає, поводиться як Лучано Паваротті: використовує особливий прийом (фото)

Дослідження показало, що представники цього виду ширше відкривають рот на високих нотах — зовсім як професійні оперні співаки.

Лемури-індрі — єдині у світі лемури, що співають, і тепер вчені стверджують, що ці тварини використовують особливі прийоми, властиві найкращим оперним співакам світу, зокрема й Лучано Паваротті, пише Daily Mail.

Нове дослідження, проведене командою з Уорікського університету, показало, що лемури індрі ширше відкривають пащу, коли намагаються видати високі ноти. Чим вища нота, тим ширше відкривають пащу ці музичні мешканці дерев. За словами співавтора дослідження, доктора К’яри Де Грегоріо, по суті, їм вперше вдалося виявити прямий доказ того, що ці лемури точно координують рухи пащі з висотою тону своєї пісні.

Спостереження показали, що індрі широко відкривали пащу, щоб змінювати конфігурацію свого мовного тракту відповідно до частоти ноти, тим самим підсилюючи звук. Цікаво, що цей прийом відомий як формантне налаштування і використовується найкращими оперними співаками — щоб опанувати цю навичку, потрібні роки.

Вчені з"ясували, що лемури-індрі (на фото) ширше відкривають пащу, коли видають високі ноти Фото: University of Warwick

Відомо, що до винаходу мікрофонів оперним співакам доводилося шукати способи донести свій голос до найвіддаленіших рядів великих театрів. Тепер вчені дійшли висновку, що оперні співаки та співаючі індрі використовують таку конфігурацію мовного тракту, яка дозволяє максимально підсилити певні частоти, роблячи звук більш чутним на великій відстані.

У новому дослідженні вчені описали дивовижні здібності індрі — загалом було проаналізовано 83 відеозаписи за участю 19 особин, що мешкають у дикій природі. Використовуючи інструменти для відстеження рухів, вчені змогли дослідити спів лемурів покадрово та зіставити рухи їхніх губ із висотою тону пісні.

Дослідники за допомогою системи відстеження рухів продемонстрували, що індрі також пристосовують рухи рота до висоти тону своїх пісень Фото: University of Warwick

Результати аналізу показали, що лемури ширше відкривають пащу, щоб видавати високі ноти, і максимально використовують природне посилення звуку завдяки формантному налаштуванню. Це надзвичайно важливо, оскільки для індрі спів — не просто приємне проведення часу, а життєво необхідний механізм виживання.

Відомо, що співаючі лемури живуть невеликими групами в густих тропічних лісах Мадагаскару і змушені захищати великі території, де знаходяться ресурси, необхідні для виживання. Цікаво, що близько 90% цього захисту здійснюється за допомогою співу, а не фізичних сутичок. Щоранку групи видають ці дивно гучні пісні, що лунають далеко, щоб повідомити сусіднім групам про свою присутність і дати зрозуміти, що територія вже зайнята

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