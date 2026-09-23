Люди за крок від спілкування з іншим видом: названо тварину, з якою ми поговоримо першою

Спілкування з представниками інших видів сьогодні може здаватися чимось дивним, але вчені вважають, що ми вже за крок від того, щоб почати розмовляти з китами.

У дитинстві багато хто з нас мріяв отримати суперздатність, яка б давала змогу спілкуватися з іншими видами, а особливо з домашніми улюбленцями. У міру розвитку технологій людству вже вдалося наблизитися до цього: наприклад, розроблено спеціальні панелі з кнопками для собак, за допомогою яких тварини можуть висловлювати свої думки; мавп навчили англійській мові жестів. Але це ще не все, пише IFLScience.

Але чи можемо ми спілкуватися з іншими тваринами, наприклад, з китами? За словами доктора Девіда Грубера з проєкту CETI (Cetacean Translation Initiative — "Ініціатива з перекладу мови китоподібних"), ми, можливо, ближче до розуміння мови китів, ніж можна було б припустити. Зазначимо, що мета проєкту — розшифрування мови кашалотів на основі аналізу по одній характерній серії клацань за раз.

За словами доктора Грубера, одного разу він опинився в місті, просякнутому історією "Мобі Діка", де слухав записи клацань кашалота — звуки, що нагадували роботу відбійного молотка. У той час у сусідньому кабінеті працювала криптографка Шафі Голдвассер, яка зацікавилася цими звуками, оскільки вони нагадували послідовності нулів і одиниць. Якщо поглянути на дані, можна також помітити, що під час спілкування кити змінюють інтервали між клацаннями.

Далі вчені застосували до аналізу методи обробки природної мови — їм вдалося розробити фонетичний алфавіт кашалотів. Результати показують, що кити використовують клацання за комбінаторним принципом — подібно до того, як ми, люди, можемо нескінченно комбінувати слова між собою. Це стало першим кроком до розуміння того, про що говорять кашалоти.

У 2023 році вчені спостерігали за групою з 11 кашалотів і зафіксували народження дитинчати біля поверхні води — члени групи підтримували його, не даючи потонути. Вчені також записали спілкування китів — через два роки команда розробила програмне забезпечення, здатне інтерпретувати ці дані. У результаті вченим вдалося визначити, де перебуває кожен кит і які у них родинні зв’язки.

Дослідники зазначають, що потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, про що саме говорять кити, однак команда сподівається, що зрештою їм вдасться створити інтерфейс, який дозволить вченим спілкуватися з китами.

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