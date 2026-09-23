Не з цього світу: виявлено складну форму життя, здатну вижити за неймовірних 63 °C (фото)

Дослідники виявили амебу з вулканічного джерела, яка здатна вижити при температурі 63 °C — це новий температурний рекорд для складних форм життя.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості живих істот, але складні форми життя дуже вимогливі до температурних умов. Втім, є винятки: нещодавно вчені виявили амебу, що мешкає в геотермальному джерелі з температурою 63 °C у каліфорнійському національному парку Лассен-Волканік, яка побила верхню температурну межу для еукаріотичного життя, пише Science Alert.

Новий вид отримав назву "вогняна амеба Каскадних гір" (Incendiamoeba cascadensis). Зазначимо, що цей організм був одним із кількох, зібраних у геотермальних водоймах національного парку. Однак, на відміну від деяких своїх родичів, ця амеба зберігала життєздатність навіть при температурі, що перевищувала рекорд зростання для амеб у 57 °C, у лабораторних умовах. За словами співавторки дослідження, біологині з Сіракузького університету Анджели Оліверіо, вони з колегами вирішили підвищувати температуру.

Зазначимо, що здатність синтезувати та підтримувати всі білки, з яких складається живий організм, як правило, значною мірою залежить від температури. Наприклад, за надто низьких температур життєві процеси сповільнюються або зупиняються, а за надто високих — руйнуються молекулярні компоненти. Діапазон температурної стійкості у різних істот різниться, але деякі з них краще пристосовані до виживання в екстремальних умовах.

Раніше вважалося, що температурний рекорд, який можуть витримати еукаріоти, становить 60 °C. Еукаріоти — складні організми, клітини яких містять органели. До них належать царства тварин, рослин, грибів та протистів. Більш прості й давні родичі, прокаріоти, представлені царствами бактерій та архей. Вони здатні витримувати вищі температури: рекордсменом вважається архея Methanopyrus kandleri — простий мікроорганізм, що мешкає біля глибоководних гідротермальних джерел і витримує температуру 122 °C.

Електронна мікроскопія I. cascadensis у D) амебоподібному та E) червоподібному стані Фото: Cell

Серед еукаріотів рекордсменом вважається новий вид Incendiamoeba cascadensis, здатний виживати при температурі 63 °C. За словами вчених, цілком імовірно, що у світі існують й інші еукаріоти, здатні виживати за вищих температур, однак вони досі не відомі науці.

Лабораторні дослідження показують, що при температурі 63 °C амеба зберігала здатність до мітозу — процесу безстатевого розмноження клітин. Однак при перевищенні цього порогу амеба переставала рости.

При температурі вище 64 °C амеба переходила у стан, схожий на цисту, згортаючи своє одноклітинне тіло в кулю. Відомо, що амеби вдаються до такої стратегії, щоб перейти у стан спокою в несприятливих умовах. Навіть після впливу температури 70 °C амеба була здатна відновити нормальний ріст при поверненні до 60 °C. Однак вченим також вдалося виявити межу витривалості Incendiamoeba cascadensis — після нагрівання до 80 °C організм уже не міг відновитися.

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