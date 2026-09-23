Земля знаходиться за два кроки від катастрофи: 7 із 9 планетарних меж уже порушено

Дослідження показують, що клімат на планеті змінюється швидше, ніж передбачалося. Ба більше, судячи з усього, ми досягли ще однієї тривожної межі.

Дев’ять планетарних меж — це те, що вчені визначили як умови, необхідні для процвітання життя на Землі. Тривожне відкриття: людство вже перетнуло сім із дев’яти планетарних меж, пише IFLScience.

До дев’яти планетарних меж належать:

зміна клімату;

шкода природі;

зміна характеру землекористування;

порушення кругообігу води;

надмірне використання добрив;

забруднення навколишнього середовища;

закислення океану;

стан озонового шару;

рівень забруднення повітря.

На жаль, людство порушило перші 7 планетарних меж зі списку. Щодо стану озонового шару та рівня забруднення повітря — ситуація за цими пунктами покращилася, проте в деяких регіонах все ще зберігається підвищений ризик.

За словами головного автора дослідження Бориса Сакшевського з Потсдамського інституту досліджень впливу клімату, діагноз однозначний: навантаження зростає за всіма планетарними межами, які вже вийшли за межі безпечного для людства діапазону. Це означає, що ризик масштабних, стійких і потенційно незворотних змін зростає, тоді як наше право на помилку під час вирішення цих проблем звужується.

На щастя для нас, вчені вважають, що ніщо з того, що вже сталося, не є неминучим — дослідники мають рішення для усунення кожної з існуючих проблем. Приклад з озоновим шаром довів, що колективні дії можливі. Більше того, вчені вважають, що людство має всі необхідні інструменти, щоб подолати цю кризу.

Зазначимо, що наслідки порушення рівноваги природних систем планети відчуваються на всіх континентах. За останні 12 місяців сталася безпрецедентна низка надзвичайних ситуацій екологічного характеру. Наприклад, багато європейських країн пережили найспекотніше літо в історії, що спровокувало лісові пожежі та посуху. Результатом стали не лише збитки для сільського господарства та житлових будинків, а й людські жертви.

За наявними даними, мусонні повені, що обрушилися на Пакистан у 2025 році, зачепили понад 6,9 мільйона мешканців регіону. За цим послідували трагічні повені 2026 року в Непалі та Тибеті, спричинені обвалом льодовика в Гімалаях.

На жаль, вчені вважають, що в майбутньому ситуація лише погіршуватиметься: вчені спостерігають за формуванням "супер-Ель-Ніньо" біля східного узбережжя Америки. Очікується, що погодні явища цього року будуть значно потужнішими за все, що ми спостерігали останнім часом.

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