Земля находится в двух шагах от катастрофы: 7 из 9 планетарных границ уже нарушено

Исследования показывают, что климат на планете меняется быстрее, чем прогнозировалось. Более того, судя по всему, мы достигли еще одного тревожного предела.

Девять планетарных границ — то, что ученые определили как условия, необходимые для процветания жизни на Земле. Тревожное открытие: человечество уже преодолело семь из девяти планетарных границ, пишет IFLScience.

К девяти планетарным границам относятся:

изменение климата;

ущерб природе;

изменение характера землепользования;

нарушение круговорота воды;

чрезмерное использование удобрений;

загрязнение окружающей среды;

закисление океана;

состояние озонового слоя;

уровень загрязнения воздуха.

Увы, человечество нарушило первые 7 планетарных границ из списка. Что касается состояния озонового слоя и уровня загрязнения воздуха — ситуация по этим пунктам улучшилась, однако в некоторых регионах все еще сохраняется повышенный риск.

По словам ведущего автора исследования Бориса Сакшевски из Потсдамского института исследований влияния климата, диагноз однозначен: нагрузка растет по всем планетарным границам, которые уже вышли за пределы безопасного для человечества диапазона. Это означает, что риск масштабных, устойчивых и потенциально необратимых изменений, в то время как наше право на ошибку при решении этих проблем сужается.

К счастью для нас, ученые считают, что ничто из того, что уже произошло не является неизбежным — у исследователей есть решения для устранения каждой из имеющихся проблем. Пример с озоновым слоем доказал, что коллективные действия возможны. Более того, ученые считают, что у человечества есть все необходимые инструменты, чтобы преодолеть этот кризис.

Отметим, что последствия равновесия природных систем планеты ощущаются на всех континентах. За последние 12 месяцев произошла беспрецедентная череда чрезвычайных ситуаций экологического характера. Например, в многие европейские храмы пережили самое жаркое лето в истории, что спровоцировало лесные пожары и засуху. Результатом стал не только ущерб сельскому хозяйству и жилым домам, но и человеческие жертвы.

По имеющимся данным, муссонные наводнения, обрушившиеся на Пакистан в 2025 году, затронули более 6,9 миллиона жителей региона. За этим последовали трагические наводнения 2026 года в Непале и Тибете, вызванные обрушением ледника в Гималаях.

Увы, ученые считают, что в будущем ситуация будет лишь усугубляться: ученые наблюдают за формированием "супер-Эль-Ниньо" у восточного побережья Америки. Ожидается, что погодные явления в этом году будут значительно мощнее всего, что мы наблюдали в последнее время.

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