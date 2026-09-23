За 47 лет ледяные щиты потеряли 12 триллионов тонн льда: дело вовсе не в таянии ледников (видео)

Новое масштабное исследование показывает, что два крупнейших ледяных щита планете за последние 47 лет потеряли невероятное количество тонн льда.

Группа из 58 ученых из разных уголков мира провели масштабное исследование, результаты которого показали, что два крупнейших ледяных щита Земли потеряли более 12 триллионов тонн льда всего за 47 лет. В результате, суммарная потеря льда ледяными щитами Антарктиды и Гренландии привела к повышению уровня океана примерно на 331,4 миллиметра с 1979 года, пишет Science Alert.

В ходе исследования команда объединила результаты 42 отдельных наблюдений за ледяными щитами, использовав данные, полученные в ходе 27 спутниковых миссий. Ученые считают, что эти результаты представляют собой наиболее достоверную на сегодня картину долгосрочных изменений двух крупнейших ледяных щитом планеты за последние 50 лет.

Отметим, что спутниковые наблюдения за ледяным щитом Гренландии ведутся с 1972 года, а ледяным щитом Антарктиды — с 1979 года. По словам ученых, их оценка учитывает лишь те изменения массы ледяных щитов, которые влияют на уровень моря, но не затрагивают потери льда, вызванные истончением или отступлением шельфовых ледников.

Результаты показали, что 84% потерь льда обусловлены дисбалансом в динамике ледников, особенно в тех местах, где они соприкасаются с океаном. По словам ведущего автора исследования, гляциолога из Нортумбрийского университета Инес Отосака, более половины потерянного льда попало в океан в результате ускорения движения ледников, а не растаяло на поверхности. Проще говоря, все указывает на то, что ледяные щиты теряют лед, реагируя на потепление океана. Оставшиеся 16% потерь, по словам ученых, были связаны с атмосферными процессами, такими как поверхностное таяние и выпадение снега.

По мере того как мы продолжаем выбрасывать в атмосферу парниковые газы в результате сжигания ископаемого топлива, океан поглощает большую часть тепла. Чем больше тепловой энергии поступает в океанические системы, тем теплее становятся воды океана, а океанические течения — более интенсивными.

В Гренландии этот процесс провоцирует явление, известное как "атлантификация": более теплые воды из Атлантики проникают дальше на север, чем когда-либо прежде, и наступают на второй по величине ледяной щит в мире.

В то же время, в Антарктиде циркумполярные течения усиливаются, подпитываемые более сильными ветрами и потеплением вод. Перенося теплые воды к ледяным щитам на обоих полюсах Земли, эти течения проникают все глубже в толщу ледников и под их основание, воздействуя теплом с новых направлений. Данные также указывают на то, что темпы потери льда резко возросли с 1990-х годов. Еще более тревожно то, что этот процесс невозможно обернуть вспять.

Другие новости науки