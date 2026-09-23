Не от мира сего: найдена сложная форма жизни, способная выжить при невероятных 63°C (фото)

Исследователи обнаружили амебу из вулканического источника, которая способна выжить при температуре 63°C — это новый температурный рекорд для сложных форм жизни.

Наша планета является домом для невероятного количества жизни, но сложные формы жизни весьма требовательны к температурным условиям. Впрочем, есть исключения: недавно ученые обнаружили амебу, обитающую в геотермальном источнике с температурой в 63°C в калифорнийском национальном парке Лассен-Волканик, которая побила верхний температурный предел для эукариотической жизни, пишет Science Alert.

Новый вид получил название огненная амеба Каскадных гор (Incendiamoeba cascadensis). Отметим, что этот организм был одним из нескольких, собранных в геотермальных водоемах национального парка. Однако, в отличие от некоторых своих сородичей, эта амеба сохраняла жизнеспособность даже при температуре, превышающей рекорд роста для амеб в 57°C, в лабораторных условиях. По словам соавтора исследования, биолога из Сиракузского университета Анджелы Оливерио, они с коллегами приняли решение повышать температуру.

Отметим, что способность синтезировать и поддерживать все белки, из которых состоит живой организм, как правило, сильно зависит от температуры. Например, при слишком низких температурах жизненные процессы замедляются ли останавливаются, а при слишком высоких — разрушаются молекулярные компоненты. Диапазон температурной устойчивости у разных существ различается, но некоторые из них лучше приспособлены к выживанию в экстремальных условиях.

Ранее считалось, что температурный рекорд, который могут выдержать эукариоты, составляет 60°C. Эукариоты — сложные организмы, клетки которых содержат органеллы. К ним относятся царства животных, растений, грибов и протистов. Более простые и древние сородичи, прокариоты, представлены царства бактерий и архей. Они способны выдерживать более высокие температуры: рекордсменом считается архея Methanopyrus kandleri — простой микроорганизм, обитающий у глубоководных гидротермальных источников и выдерживающий температуру 122 °C.

Сканирующая электронная микроскопия I. cascadensis в D) амебовидном и E) червеобразном состоянии Фото: Cell

Среди эукариотов рекордсменом считается новый вид Incendiamoeba cascadensis, способный выжить при 63°C. По словам ученых, вполне вероятно, что в мире существуют и другие эукариоты, способный выживать при более высоких температурах, однако они все еще не известны науке.

Лабораторные исследования показывают, что при температуре 63°C амеба сохраняла способность к митозу — процессу бесполого размножения клеток. Однако при преодолении этого порога амеба переставала расти.

При температуре выше 64 °C амеба переходила в состояние, напоминающее цисту, сворачивая свое одноклеточное тело в шар. Известно, что амебы прибегают к такой стратегии, чтобы перейти в состояние покоя в неблагоприятных условиях. Даже после воздействия температуры 70 °C амеба была способна возобновить нормальный рост при возвращении к 60 °C. Однако ученым также удалось обнаружить предел Incendiamoeba cascadensis — после нагрева до 80 °C организм уже не мог восстановиться.

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