Люди в шаге от общения с другим видом: названо животное, с которым мы поговорим первым

Общение с представителями других видов сегодня может казаться чем-то удивительным, но ученые считают, что мы находимся в шаге от того, чтобы заговорить с китами.

В детстве многие из нас мечтали обрести суперспособность, позволяющую общаться с другими видами, а в особенности с домашними питомцами. По мере развития технологий человечеству уже удалось приблизиться к этому: например, разработаны специальные панели с кнопками для собак, используя которые, животные могу выражать свои мысли; обезьян обучили английскому языку жестов. Но это еще не все, пишет IFLScience.

Но можем ли мы говорить с другими животными, например, китами? По словам доктора Дэвида Грубера из проекта CETI (Cetacean Translation Initiative — "Инициатива по переводу языка китообразных"), мы, возможно, ближе к пониманию языка китов, чем можно было бы предположить. Отметим, что цель проекта — расшифровка языка кашалотов на основе анализа по одной характерной серии щелчков за раз.

По словам доктора Грубера, однажды он оказался в городе, пропитанном историей "Моби Дика", где слушал записи щелчков кашалота — звуки, напоминающие работу отбойного молотка. В то время в соседнем кабинета работала криптограф Шафи Голдвассер, которая заинтересовалась звуками, поскольку они напоминали последовательности нулей и единиц. Если взглянуть на данные, можно также заметить, что в процессе общения киты меняют интервалы между щелчками.

Далее ученые применили к анализу методы обработки естественного языка — им удалось разработать фонетический алфавит кашалотов. Результаты демонстрируют, что киты используют щелчки по комбинаторному принципу — подобно тому, как мы, люди, можем бесконечно комбинировать слова друг с другом. Это стало первым шагом к пониманию того, о чем говорят кашалоты.

В 2023 году ученые наблюдали за группой из 11 кашалотов и запечатлели рождение детеныша у поверхности воды — члены группы поддерживали его, не давая утонуть. Ученые также записали общение китов — спустя два года команда разработала программное обеспечение, способное интерпретировать эти данные. В результате ученым удалось определить, где какой кит и каковы их родственные связи.

Исследователи отмечают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы понять о чем именно говорят киты, однако команда надеется, что в конце концов им удастся создать интерфейс, который позволит ученым общаться с китами.

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