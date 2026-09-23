50 лет ускользали от науки: в Австралии обнаружили два вида "мастеров маскировки" (фото)

Австралийские ученые обнаружили два совершенно новых для науки вида крупных палочников — один из них ошибочно принимали за другой вид в течение полувека.

Земля является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них весьма преуспели в маскировке — например, палочники, которых чрезвычайно сложно заметить. В новом исследовании австралийские ученые открыли два совершенно новых вида палочников в штате Квинследн — регионе с тропическим климатом, который ранее считался хорошо изученным, пишет Science Alert.

Один из этих видов Anchiale mabiensis до сих пор ускользал от внимания науки, скрываясь в тропическом лесу Маби на плато Атертом — экосистема, находящаяся под угрозой исчезновения. Предыдущие исследования показали, что на 2021 год от леса Маби осталось всего 1050 гектаров. Более того, эти лесные массивы сильно фрагментированы и разбросаны отдельными участками среди сельскохозяйственных угодий.

Различные ракурсы и детали самки Anchiale mabiensis Фото: Austral Entomology

По словам соавтора исследования, энтомолога Бракстона Джонса из Сиднейского университета, тревожная новость в том, что палочник Anchiale mabiensis, вероятно, является эндемиком этой исчезающей экосистемы.

История второго вида, Anchiale robusta, связана с ошибкой идентификации. Первые сведения об этом крупном палочнике появились еще в 1976 году, когда его яйцевую капсулу ошибочно отнесли к виду Ctenomorphodes briareus. В 2007 вид переименовали в Anchiale briareus.

Различные ракурсы и детали самца Anchiale mabiensis

Теперь новый генетический анализ и тщательное изучение внешних признаков насекомого показали, что Anchiale robusta, вероятно, находится отдельно на эволюционном древе. Несмотря на то, что Anchiale briareus и Anchiale robusta близкие родственники, различи в их генетике и анатомии достаточно существенны, чтобы говорить о разных путях развития этих видов.

По словам ученых, открытие Anchiale mabiensis, обитающего в лесах массивах района Маби, служит напоминанием о том, что утрата некоторых территорий угрожает видам, которые до сих пор даже не были открыты учеными. Что касается Anchiale robusta, этому новому виду удавалось последние 50 лет скрываться буквально у всех на виду.

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