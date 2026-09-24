З волохатими ногами, трьома губами та червоними очима: у Канаді виявлено "океанське чудовисько"

У недавньому дослідженні екологам вдалося відкрити та описати двох раніше невідомих "океанських чудовиськ".

До Хелловіна ще є час, але морські біологи цього року вирішили відсвяткувати його трохи раніше: у недавньому дослідженні екологи з Університету Британської Колумбії виявили та описали два види невідомих науці "морських чудовиськ". Йдеться про два види морських павуків: один із них дивиться на світ червоними очима, а тіло іншого вкрите паразитами, пише Popular Science.

Зазначимо, що морські павуки не є павуками в прямому сенсі слова, проте вони — родичі павукоподібних та інших членистоногих, таких як мечохвости та скорпіони. Ці морські істоти з’явилися близько 500 мільйонів років тому, а їхні розміри варіюються від 1,3 сантиметра до 60 сантиметрів. У деяких видів налічується до 12 ніг, а поживні речовини більшість із них поглинає за допомогою хоботка.

За словами співавтора дослідження, зоолога з Університету Британської Колумбії Кормака Толера-Скотта, морські павуки зберегли деякі досить дивні риси. Попередні дослідження показали, що морські павуки здатні дихати через шкіру, а самки відкладають яйця просто в кінцівках, звідки вони згодом виходять через спеціальні пори. Потім самці за допомогою особливих кінцівок — яйценосних ніжок — підхоплюють яйця, приклеюють їх до своїх ніг за допомогою секрету, що виділяється, і самостійно виховують потомство.

Як правило, морські павуки мешкають у важкодоступних місцях, що значно ускладнює їхнє вивчення. Однак тепер, у ході недавнього дослідження, Толер-Скотт разом із колегами зуміла виявити два нових види — обидва вони були помічені під час занурень у морі Селіш на глибині близько 18 метрів.

T. kiixin не може належним чином очищатися через короткі ноги, що приваблює паразитів. Фото: Cormac Toler-Scott

Перший вид отримав назву Callipallene pilosuspedes, що вказує на його волохаті ноги. Однак це ще не все: новий вид морських павуків відрізняється червоними очима, а також трикутним хоботком із трьома губами, вкритим чутливими шипами, а яйценосні ніжки павуки використовують також і для чищення тіла.

Другий вид отримав назву Tanystylum kiixin і був названий на честь стародавнього поселення корінних народів, розташованого неподалік від місця виявлення нового виду. Друге слово в назві походить від слова, що означає звук океанських хвиль, які розбиваються. За словами дослідників, цей вид відрізняється коротшими кінцівками, через що морські павуки просто не можуть повноцінно доглядати за своїм тілом. Забруднення, що накопичуються з часом, перетворюють їхні тіла на ідеальне місце проживання для ще дрібніших паразитів.

За словами вчених, ці знахідки є першими за майже 100 років новими, раніше не описаними видами морських павуків, виявленими в морі Селіші. На жаль, сам факт їх виявлення вказує на проблему, набагато страшнішу, ніж будь-які морські павуки: зміна клімату впливає на глибоководне середовище більше, ніж вважалося раніше.

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