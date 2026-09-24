С волосатыми ногами, тремя губами и красными глазами: в Канаде обнаружено "океанское чудище"

В недавнем исследовании экологам удалось открыть и описать два неизвестных ранее "океанских чудища".

До Хэллоуина еще есть время, но морские биологи в этом году решили отметить его немного раньше: в недавнем исследовании экологи из Университета Британской Колумбии открыли и описали два вида неизвестных науке "морских чудовищ". Речь идет о двух видах морских пауков: один из них смотрит на мир красными глазами, а тело другого усеяно паразитами, пишет Popular Science.

Отметим, что морские пауки не являются пауками в прямом смысле слова, однако они — родственники паукообразных и других членистоногих, таких как мечехвосты и скорпионы. Эти морские существа появились около 500 миллионов лет назад, а размеры варьируются от 1,3 сантиметра до 60 сантиметров. У некоторых видов насчитывается до 12 ног, а питательные вещества большинство из них поглощает с помощью хоботка.

По словам соавтора исследования, зоолога из Университета Британской Колумбии Кормака Толер-Скотта, морские пауки сохранили некоторые весьма странные черты. Предыдущие исследования показали, что морские пауки способны дышать через кожу, а самки откладывают яйца просто в конечностях, откуда они впоследствии выходят через специальные поры. Затем самцы с помощью особых конечностей, яйценосных ножек, подхватывают яйца, приклеивают их к своим ногам с помощью выделяемого секрета и самостоятельно выхаживают потомство.

Как правило, морские пауки обитают в труднодоступных местах, что значительно усложняет их изучение. Однако теперь, в ходе недавнего исследования, Толер-Скотту с коллегами удалось обнаружить два новых вида — оба они были замечены во время погружений в море Селиш на глубине около 18 метров.

T. kiixin не может должным образом очищать себя из-за коротких ног, что привлекает паразитов. Фото: Cormac Toler-Scott

Первый вид получил название Callipallene pilosuspedes, что указывает на его волосатые ноги. Однако это не все: новый вид морских пауков отличается красными глазами, а также треугольным хоботком с тремя губами, покрытый чувствительными шипами, а яйценосные ножки пауки используют также и для чистки тела.

Второй вид получил название Tanystylum kiixin, и был назван в честь древнего поселения коренных народов, расположенного неподолеку от места обнаружения нового вида. Второе слово в названии происходит от слова, обозначающего звук разбивающихся океанских волн. По словам исследователей, этот вид отличается более короткими конечностями, из-за чего морские пауки попросту не могут полноценно ухаживать за своим телом. Накапливающиеся со временем загрязнения превращают их тела в идеальное место обитания для еще более мелких паразитов.

По словам ученых, эти находки представляют собой первые за почти 100 лет новые, ранее не описанные виды морских пауков, обнаруженные в море Селиши. К сожалению, сам факт их выявления указывает на проблему, куда более пугающую, чем любые морские пауки: изменение климата влияет на глубоководную среду больше, чем считалось ранее.

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