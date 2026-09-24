Формула щастя: вчені з"ясували, скільки дітей має бути в ідеальній родині

Дослідники застосували науковий підхід до визначення формули ідеальної сім’ї — результати показали, що батьки двох дочок відчувають себе найщасливішими.

Багато пар задаються питанням: як виглядає ідеальна сім’я і скільки дітей найкраще мати? У новому дослідженні вчені застосували науковий підхід і дійшли висновку: якщо ваша мета — щастя, то найкраще мати двох дітей. Більше того, наявність виключно дочок, схоже, позитивно позначається на рівні щастя батьків, пише Daily Mail.

Вчені з Чжецзянського університету Гуншан проаналізували дані попередніх опитувань, проведених у Китаї, щоб з’ясувати взаємозв’язок між наявністю дітей та рівнем щастя батьків. Зазначимо, що вчені використовували результати шести етапів масштабного опитування, яке проводилося в період з 2012 по 2021 рік і охопило загалом майже 50 000 сімей.

Учасників опитування попросили заповнити анкету, яка містила питання про рівень щастя, батьківство, кількість дітей, а також їхню стать. Результати показали, що найщасливішими виявилися пари середнього віку, у яких були лише доньки, в ідеалі — дві.

Вчені не знають напевно, з чим це пов’язано, але висувають дві основні гіпотези, які можуть пояснити цей феномен:

по-перше, теорія гендерних ролей, згідно з якою соціальні норми та виховання впливають на те, як чоловіки та жінки висловлюють емоції та будують стосунки; простіше кажучи, жінок з самого дитинства вчать бути більш емоційно відкритими, емпатичними та орієнтованими на спілкування, а чоловіків виховують у дусі орієнтації на дії та емоційну стриманість;

по-друге, вчені виділяють поняття підтримання родинних зв’язків — діяльність, спрямовану на збереження сімейних стосунків та емоційної близькості між поколіннями; доведено, що цю роль непропорційно часто беруть на себе жінки, і насамперед — доньки.

Втім, автори дослідження наголошують, що результати їхнього дослідження стосувалися виключно мешканців Китаю, а тому цілком імовірно, що в інших країнах результати можуть відрізнятися.

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