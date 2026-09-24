500 000 людей у всьому світі в небезпеці: "монстр" у Тихому океані загрожує масовою загибеллю

Дослідники прогнозують, що неймовірно потужний супер-Ель-Ніньо продовжує набирати силу — внаслідок чого близько півмільйона людей по всьому світу можуть стати жертвами цього явища.

Супер-Ель-Ніньо в Тихому океані набирає сили й уже досяг неймовірних показників: вчені зафіксували, що це явище вже побило низку температурних рекордів, навіть не досягнувши піку. Ще більш тривожним є те, що вчені не спостерігають жодних ознак ослаблення Ель-Ніньо, пише IFLScience.

Тепер вчені стверджують, що цей "метеорологічний монстр" настільки потужний, що в найближчі місяці може забрати життя майже півмільйона людей. У новій доповіді Climate Impact Lab прогнозується, що явище Ель-Ніньо, яке зараз набирає обертів, може стати причиною понад 451 000 смертей протягом наступних шести місяців.

За словами вчених, найбільше занепокоєння викликає екстремальна спека, проте дослідники застерігають, що посухи, лісові пожежі та повені також завдають серйозної шкоди низці регіонів світу.

За словами співавтора доповіді, професора економіки Чиказького університету Майкла Грінстоуна, кількість людей, які опинилися в зоні небезпеки, є неймовірно високою. Дані вказують на те, що найбільше постраждають країни Глобального Півдня, причому основний удар, як очікується, припаде на Африку.

Вчені попереджають, що в регіоні Сахель — напівпосушливій смузі, яка простягається через Африку між пустелею Сахара на півночі та родючими саванами на півдні, — очікується 66 800 додаткових смертей. З них близько 31 400 випадків смертності припадатиме на Нігерію.

Водночас у Судані кількість додаткових смертей, спричинених спекою, становитиме близько 17 500, у Нігері — 10 000, а в Чаді — 8 000. У Південно-Східній Азії екстремальна спека може призвести до загибелі ще 19 400 осіб на Філіппінах, у В’єтнамі, Таїланді та Камбоджі, а також до 19 300 смертей в Індонезії. Прогнозується, що в Індії кількість смертей збільшиться на 15 800, а в Бразилії — ще на 13 300. Варто зазначити, що наслідки супер-Ель-Ніньо відчують на собі Північна Америка, Європа, Австралія та інші регіони Азії — однак у цих регіонах вплив на рівень смертності буде не таким серйозним.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо — це кліматичне явище, яке характеризується підвищенням температури води в центральній та східній частинах тропічної зони Тихого океану. Воно запускає ланцюгову реакцію, що має масштабний вплив на погоду по всьому земній кулі.

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