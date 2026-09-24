500 000 человек по всему миру в опасности: "монстр" в Тихом океане угрожает массовой гибелью

Исследователи предрекают, что невероятно мощный супер-Эль-Ниньо продолжает усиливаться — в результате около полумиллиона человек по всему земному шару могут стать жертвами этого явления.

Супер-Эль-Ниньо в Тихом океане набирает силу и уже достиг невероятных показателей: ученые зафиксировали, что явление уже побило ряд температурных рекордов, даже не достигнув пика. Еще более тревожно то, что ученые не наблюдают каких-либо признаков ослабления Эль-Ниньо, пишет IFLScience.

Теперь ученые утверждают, что этот "метеорологический монстр" настолько силен, что в ближайшие месяцы может унести жизни почти полумиллиона человек. В новом докладе Climate Impact Lab прогнозируется, что развивающееся явление Эль-Ниньо может стать причиной более 451 000 смертей в течение следующих шести месяцев.

По словам ученых, главное опасение вызывает экстремальная жара, однако исследователи предупреждают, что засухи, лесные пожары и наводнения также несут серьезный ущерб ряду регионов мира.

По словам соавтора доклада, профессора экономики Чикагского университета Майкла Гринстоуна, цифра людей, которые оказались в зоне опасности, невероятно высока. Данные указывают на то, что сильнее всего пострадают страны Глобального Юга, причем основной удар, как ожидается, придется на Африку.

Ученые предупреждают, что в регионе Сахель — полузасушливой полосе, протянувшейся через Африку между пустыней Сахара на севере и плодородными саваннами на юге, — ожидается 66 800 дополнительных смертей. Из них около 31 400 случаев гибели людей придется на Нигерию.

В то же время, в Судане число дополнительных смертей, вызванных жарой, составит около 17 500, в Нигере — 10 000, а в Чаде — 8 000. В Юго-Восточной Азии экстремальная жара может привести к гибели еще 19 400 человек на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде и Камбодже, а также к 19 300 смертям в Индонезии. Прогнозируется, что в Индии число смертей увеличится на 15 800, а в Бразилии — еще на 13 300. Стоит отметить, что последствия супер-Эль-Ниньо ощутят на себе Северная Америка, Европа, Австралия и другие регионы Азии — однако в этих регионах влияние на уровень смертности будет не таким серьезным.

Отметим, что Эль-Ниньо — климатическое явление, которое характеризуется повышением температуры воды в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. Оно запускает цепную реакцию, оказывающую масштабное влияние на погоду по всему земному шару.

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